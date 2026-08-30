Dra. Michelle reúne centenas em grande ato popular na Baixada da Sobral/Foto: Ascom

A deputada estadual Dra. Michelle Melo movimentou um grande ato popular na Baixada da Sobral no sábado (29), reunindo cerca de 100 motos e aproximadamente 500 pessoas em uma mobilização que tomou as ruas da região.

A motociata saiu da entrada do Bom Sucesso em direção à Praça Plácido de Castro, acompanhada por apoiadores, lideranças e moradores que fizeram questão de participar do percurso e demonstrar apoio à deputada.

Dra. Michelle reúne centenas em grande ato popular na Baixada da Sobral/Foto: AscomMais do que uma movimentação de campanha, o encontro foi marcado por manifestações de carinho e reconhecimento de moradores que lembraram de diferentes momentos em que Dra. Michelle Melo esteve presente na comunidade, acompanhando de perto as necessidades da população e mantendo uma relação próxima com as famílias da região.

Durante o percurso, moradores declararam apoio à deputada e destacaram que essa confiança foi construída ao longo dos anos, a partir da presença, do diálogo e do cuidado com quem vive no bairro.

Na chegada à Praça Plácido de Castro, a mobilização ganhou ainda mais força, com centenas de pessoas reunidas em um clima de entusiasmo, apoio e participação popular.

O grande movimento reforça uma relação que, para muitos moradores, não começou durante a campanha. O apoio manifestado nesta noite representa também o reconhecimento por uma trajetória de proximidade e presença junto à comunidade.

A programação segue com forte participação popular, reunindo famílias, lideranças e apoiadores em uma noite marcada pela mobilização na Baixada da Sobral.

Veja o vídeo:

Conteúdo Original / Fonte: Ascom