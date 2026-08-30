Programação inclui atos de rua no Segundo Distrito de Rio Branco e agendas no interior/ Foto: Reprodução

Os candidatos ao Governo do Acre cumprem uma série de compromissos de campanha neste domingo (30), com atividades distribuídas entre a capital, Rio Branco, e municípios do interior do estado. A programação dos postulantes ao Palácio Rio Branco inclui carreatas, encontros comunitários, reuniões internas de planejamento, eventos com lideranças religiosas e inauguração de sedes políticas.

Na capital, o candidato Tião Bocalom (PL) inicia suas atividades públicas às 9h participando de um café da manhã com jovens. No período da tarde, a partir das 15h, o postulante lidera a chamada Carreata do 45 no Segundo Distrito de Rio Branco, com ponto de concentração marcado em frente à creche da Vila Acre, de onde as equipes e apoiadores seguirão em percurso pelos bairros da região.

Também com compromissos em Rio Branco e no interior, Mailza Assis (PP) começa o dia às 9h em uma reunião com lideranças religiosas na Igreja Missão Batista Celular Internacional, localizada no bairro Vila Ivonete, na capital. Às 14h, a candidata se desloca até o município de Porto Acre para participar de um almoço de Ação de Graças na Vila Caquetá. No fim da tarde, às 16h, Mailza cumpre agenda em Plácido de Castro, onde participa de uma carreata com concentração no quilômetro 2 da rodovia AC-40 e acompanha a inauguração do comitê local de sua campanha.

O candidato Alan Rick (Republicanos) concentra suas agendas públicas da manhã no interior do estado. A programação do parlamentar prevê recepção por apoiadores no Aeroporto de Feijó às 8h30, seguida do ato de inauguração da Casa 10, espaço de apoio político situado na Rua Coronel José Ferreira, no bairro Cidade Nova, próximo à Delegacia de Polícia do município.

Já o candidato Thor Dantas (PSB) cumpre compromissos na capital acreana ao longo do dia. Pela manhã, às 9h30, o postulante realiza uma reunião interna com a equipe responsável pelo planejamento estratégico e diretrizes de sua campanha. À tarde, a partir das 15h, Thor participa de um encontro com apoiadores e lideranças políticas da região.

Até o momento do fechamento desta publicação, os candidatos Eudo Raffael e Dr. Luisinho não haviam divulgado suas agendas oficiais de compromissos para este domingo. O espaço permanece aberto para o envio e a atualização das atividades dos demais concorrentes ao governo estadual.