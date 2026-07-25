É hoje: convenção oficializa candidatura de Alan Rick ao Governo do Acre

Evento oficializa aliança entre seis partidos e reúne mais de 100 candidatos a deputado estadual e federal

A convenção que oficializará a candidatura do senador Alan Rick ao Governo do Acre será realizada neste sábado (25), a partir das 18h, no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco.

O evento oficializará a aliança formada por seis partidos e reunirá mais de 100 candidatos aos cargos de deputado estadual e federal, além dos nomes que disputarão as eleições majoritárias. Republicanos e Novo apresentarão chapas para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados, enquanto PSD oficializará seus candidatos a deputado estadual.

A Democracia Cristã confirmará a candidatura de Júnior Feitosa ao Senado. Também serão oficializadas as candidaturas de Mara Rocha (Republicanos) e Sérgio Petecão (PSD) ao Senado.

A expectativa é que a convenção também anuncie o candidato a vice-governador que integrará a chapa liderada por Alan Rick. Além de Republicanos, Novo, PSD e Democracia Cristã, a aliança conta com Avante e Democrata, totalizando seis legendas.

O encontro reunirá candidatos, lideranças políticas e comunitárias, filiados, apoiadores e simpatizantes de diferentes regiões do Acre.

Alan Rick afirmou que o momento representa a união de pessoas e partidos que acreditam na capacidade do Acre de avançar e oferecer novas oportunidades à população.

“Chegou o dia de celebrarmos, ao lado de tantas pessoas que acreditam no Acre, um momento muito importante da nossa caminhada. Construímos uma aliança com diálogo, respeito e o propósito de trabalhar para que o nosso estado possa se desenvolver e cuidar melhor das pessoas. Será uma noite de alegria, gratidão e, acima de tudo, de muita responsabilidade com o futuro do Acre”, afirmou.

O presidente estadual do Republicanos, deputado federal Roberto Duarte, destacou a dimensão do evento e a participação das legendas que integram a aliança.

“Será uma grande convenção, com seis partidos, mais de 100 candidatos e representantes de todas as regiões do Acre. É uma aliança ampla, formada por pessoas que decidiram caminhar juntas em torno de um projeto sério e comprometido com a população acreana”, declarou.

Serviço

Convenção partidária

Data: sábado, 25 de julho

Horário: 18h

Local: Ginásio do Sesc Bosque, na Avenida Getúlio Vargas, nº 2473, bairro Bosque, em Rio Branco.

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