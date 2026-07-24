“É tudo aquilo que nós queremos”, diz Gladson sobre aliança com Mailza, Jéssica e Bittar

Em Brasiléia, governadora Mailza Assis destaca escolha de Jessica Sales para vice/ Foto: ContilNet

O ex-governador Gladson Cameli (PP), pré-candidato ao Senado Federal, afirmou nesta sexta-feira (24) que a aliança formada em torno da pré-candidatura da governadora Mailza Assis (PP) representa o projeto defendido pelo grupo político para as eleições de 2026. A declaração foi dada ao ContilNet durante o evento “Aliança pelo Acre”, realizado em Brasiléia.

Na entrevista, Gladson destacou a apresentação oficial dos pré-candidatos e a composição da aliança, que reúne PP, PL, União Brasil, MDB e PDT.

“Hoje nós estamos aqui com a apresentação dos nossos pré-candidatos, da união de partidos, que sim, é tudo aquilo que nós queremos. É com essa união, com Márcio Bittar, nosso pré-candidato à reeleição ao Senado da República, Mailza Assis, candidata à reeleição, e a união de partidos com a apresentação do MDB também na nossa coligação, justamente com Jessica Sales fazendo parte da chapa majoritária”, declarou.

O evento marcou a primeira agenda pública de Mailza Assis e Jessica Sales após o anúncio da ex-deputada federal como pré-candidata a vice-governadora. As duas chegaram juntas ao local e participaram do ato ao lado de lideranças dos partidos que integram a aliança.

Além de Gladson Cameli, o encontro contou com a presença do senador Márcio Bittar (PL), que também confirmou apoio à pré-candidatura de Mailza durante o evento, encerrando as dúvidas sobre seu posicionamento na disputa pelo governo estadual.

Realizado em Brasiléia, o ato reuniu dirigentes partidários, prefeitos, vereadores, parlamentares, militantes e apoiadores das siglas que compõem a coligação.

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