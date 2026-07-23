Eleições: Band confirma 1º debate com candidatos à Presidência

Encontro entre candidatos à Presidência abre calendário eleitoral com transmissão em parceria com TV Cultura, Gazeta e Jovem Pan.

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Encontro abre o calendário de confrontos na TV e será transmitido em pool com TV Cultura, TV Gazeta, Jovem Pan e ao vivo pelo YouTube.

O Grupo Bandeirantes de Comunicação confirmou a realização do primeiro debate do ano entre os candidatos à Presidência da República.

O encontro está marcado para o dia 16 de agosto, às 20h, marcando a abertura do calendário de confrontos diretos na televisão durante a campanha eleitoral.

Para ampliar o alcance do evento, a transmissão será feita em um pool de veículos que reúne a TV Bandeirantes, TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan, além de cobertura em tempo real e exibição na íntegra pelo YouTube.

“A expectativa é reunir os principais postulantes ao Palácio do Planalto no estúdio para debater propostas e ideias logo no início da corrida eleitoral oficial”, destaca a organização do evento.

Formato do encontro e relevância do início da campanha

A organização do primeiro debate presidencial sinaliza momentos decisivos para o pleito:

Abertura do Calendário: Tradicionalmente, o Grupo Bandeirantes realiza o confronto inaugural entre os presidenciáveis no início da propaganda de rua e digital.

Pool de Mídia: A aliança entre veículos de televisão aberta e rádio visa garantir maior pluralidade e alcance para o eleitorado em todo o território nacional.

Plataformas Digitais: A transmissão simultânea via YouTube foca na atração do público jovem e em usuários de dispositivos móveis.

Quando será o primeiro debate dos candidatos à Presidência da República?

O primeiro debate será realizado no dia 16 de agosto, com início marcado para as 20h.

Quais emissoras vão transmitir o debate presidencial da Band?

O evento será transmitido em pool por Grupo Bandeirantes, TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan, além do canal oficial no YouTube.

Por que a Band costuma realizar o primeiro debate eleitoral?

A emissora mantém a tradição de abrir o calendário de debates do jornalismo brasileiro, reunindo os concorrentes no início do período oficial de propaganda eleitoral.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet