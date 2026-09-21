Senador do PL mantém vantagem de 24 pontos percentuais sobre o presidente Lula no primeiro turno

Flávio aparece com 42% das intenções de voto, enquanto Lula registra 41%/ Foto: Reprodução

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) lidera as intenções de voto no Acre no primeiro e no segundo turno, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (21). No cenário de primeiro turno testado entre o eleitorado acreano, o parlamentar atinge 53% da preferência, contra 29% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A diferença entre os dois primeiros colocados no estado é de 24 pontos percentuais. Na sequência aparecem o escritor Augusto Cury (Avante), com 5%, Renan Santos (Missão), com 3%, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 2%. Outros postulantes somam 2%. Votos brancos e nulos chegam a 3%, enquanto 3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

O levantamento aponta crescimento de dois pontos percentuais para Flávio Bolsonaro no estado na comparação com a pesquisa do mesmo instituto divulgada em julho, quando o candidato do PL tinha 51%. Já o presidente Lula manteve os mesmos 29% registrados no estudo anterior.

Simulação de 2º turno

O levantamento também testou um cenário direto de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. Na disputa presencial no estado, a vantagem do candidato do PL atinge quase o dobro das intenções de voto do petista:

Flávio Bolsonaro (PL): 61%

Lula (PT): 32%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Em relação aos dados de julho de 2026, quando o senador somava 58% contra 32% do atual presidente no segundo turno, Flávio avançou três pontos percentuais, enquanto Lula permaneceu estável.

Ficha técnica

A pesquisa do Real Time Big Data realizou 1.600 entrevistas com eleitores acreanos entre os dias 16 e 19 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01620/2026.