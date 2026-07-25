Em café da tarde com Thor e Binho, Jorge Viana fala em “curar” o Acre

Em clima descontraído e com “café passado na hora”, o pré-candidato ao Senado Jorge Viana (PT) reuniu o pré-candidato ao Governo do Acre, o médico Thor Dantas (PSB), o ex-governador Binho Marques (PT) e o jornalista Toinho Alves. Durante o encontro, registrado em vídeo e publicado nas redes sociais neste sábado (25), Viana afirmou que o Acre “precisa ter jeito” e comparou o estado a um paciente que precisa ser curado.
Nas imagens, Jorge aparece preparando café para os convidados e diz que, embora tenha o costume de servir a bebida em visitas a prefeitos e moradores, aquele encontro era especial por reunir pessoas que, segundo ele, compartilham o sonho de construir um novo momento para o estado.
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“Esse aqui é para o futuro governador do Acre, porque o Acre precisa ter jeito, precisa se curar desse atraso, dessa ignorância, dessa incompetência”, afirmou, em referência ao médico Thor Dantas, que é pré-candidato ao governo.
Durante a conversa, Jorge Viana também destacou a importância de estar ao lado de Binho Marques e Toinho Alves e disse acreditar em um projeto para o futuro do estado.
“O melhor de tudo é tomar um bom café, muito bem acompanhado, sonhando com o que a gente vai fazer por esse Acre. A gente vai cuidar dele”, declarou.
Ao final do vídeo, o pré-candidato ao Senado serve o café aos convidados e brinca com a exigência dos presentes. “Estou botando para gente exigente. Café do Binho. Binho é exigente, Toinho nem se fala. Esse pessoal médico vive nos hospitais, então qualquer coisa… Mas aqui eles vão tomar um café dos bons. Feito por mim, produzido na minha colônia”, disse, antes de brindar: “Saúde. Celebrando o futuro do Acre.”
VÍDEO:
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