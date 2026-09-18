Em Epitaciolândia, Mailza discute vagas de internato para estudantes de medicina

Encontro em Epitaciolândia reuniu acadêmicos que estudam na Bolívia e representantes de três universidades para discutir internato, formação prática e integração entre Acre e instituições de ensino bolivianas

Mailza se reúne com estudantes de medicina que estudam na Bolívia durante roda de conversa em Epitaciolândia /Foto: Ascom

A governadora e candidata à reeleição ao governo do Acre, Mailza, se reuniu nesta sexta-feira, 18, em Epitaciolândia, com estudantes acreanos de medicina que cursam a graduação em universidades da Bolívia. O encontro, realizado em formato de roda de conversa, também contou com a participação de representantes de três instituições de ensino superior bolivianas e teve como foco a formação dos acadêmicos e as possibilidades de realização do internato no Acre.

Participaram da agenda representantes da Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), Universidad Técnica Privada Cosmos (UNITEPC) e Universidad Amazónica de Pando (UAP), incluindo os reitores Luis Michel Bravo Alencar, Claudia Cossio e Franz Navia Miranda.

Durante o encontro, Mailza destacou que o governo pretende manter o diálogo com os estudantes e com as universidades para construir alternativas que permitam fortalecer a formação prática dos futuros médicos no estado.

“Sei do esforço de cada vocês, são jovens acreanos que saíram de casa para buscar uma formação e que querem voltar para contribuir com o nosso estado. Nosso papel é dialogar, construir caminhos e buscar soluções dentro da legalidade para que vocês possam concluir essa etapa e possam servir à nossa população”, afirmou a governadora.

A possibilidade de ampliar as vagas de internato na rede estadual para 2027 também esteve entre os principais assuntos discutidos. A demanda apresentada pelos estudantes considera a existência de aproximadamente 1,5 mil acadêmicos brasileiros que estudam medicina no exterior e poderão necessitar de vagas para cumprir essa etapa obrigatória da formação.

Mailza afirmou ainda que o governo avalia a estrutura disponível na rede estadual, a capacidade de supervisão e preceptoria e a possibilidade de fortalecer a cooperação institucional entre o Acre e a Bolívia.

“Queremos fazer isso com responsabilidade, segurança e planejamento. Estamos conversando com as universidades e vamos avaliar nossa rede de saúde, a capacidade de receber esses estudantes e a estrutura necessária para que o internato aconteça com qualidade e segurança”, disse.

Cooperação com universidades bolivianas

Uma das propostas discutidas durante a reunião foi a possibilidade de construção de um Termo de Cooperação entre os governos do Brasil e Bolívia, com o objetivo de estabelecer critérios para a realização dos internatos de estudantes brasileiros matriculados em universidades bolivianas nas unidades de saúde do Acre.

Maria Nascimento de Aquino é estuda medicina na Bolívia e entregou à governadora um documento com diversas pautas à governadora.

“Precisamos saber o que de fato a senhora vai fazer para nos ajudar, precisamos da realização da segunda etapa do revalida e também que a lei n° 4.775 seja aprovada para que os estudantes formados no exterior tenham seus caminhos desburocratizados”, falou.

A proposta busca estabelecer regras para as atividades práticas, garantir segurança jurídica e institucional, ampliar a formação supervisionada e fortalecer a integração educacional e sanitária entre os dois países.Lei Estadual n° 4.775, de 19 de janeiro de 2026, já prevê a possibilidade de estudantes de Medicina formados no exterior realizarem internato nos hospitais da rede estadual de saúde. A legislação determina ainda que a regulamentação seja feita pelo Poder Executivo.

Revalida

Durante a agenda, Mailza também destacou uma iniciativa voltada à preparação de médicos formados no exterior que buscam a revalidação do diploma no Brasil.

Há cerca de 30 dias, foi implantado, na Escola Técnica Maria Moreira, em Rio Branco, o curso de Habilidades Práticas, destinado a servidores da área de urgência e emergência e a médicos aprovados na primeira etapa do Revalida que irão realizar a prova de habilidades clínicas da segunda fase.

Atualmente, 24 médicos formados no exterior participam da capacitação, seguindo os requisitos exigidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira (INEP).

Estavam presentes ainda o lá candidatos ao senado Gladson Cameli e Márcio Bittar, a candidata a deputada federal Leila Galvão, os secretários de Saúde, José Bestene, e Educação, Reginaldo Prates Prates, o prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, entre secretários de estados e presidentes de autarquias e demais autoridades locais.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom