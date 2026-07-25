Em nota, Socorro Neri repudia declarações sobre Mailza e Jéssica: “Machista”

Deputada afirmou que classificação das integrantes da chapa ao governo por aspectos de suas identidades é "machista, preconceituosa e desrespeitosa"

Deputada ressalta que a formação da chapa majoritária ao Governo do Acre representa um marco para a participação feminina na política. — Foto: Reprodução

A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) divulgou, nesta sexta-feira (25), uma nota pública de repúdio em defesa da governadora Mailza Assis (PP) e da ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB), após declarações que, segundo a parlamentar, reduziram a trajetória política das duas a rótulos relacionados às suas identidades.

A manifestação ocorreu após um meio de comunicação da capital acreana se referir às parlamentares utilizando questões relativas à orientação sexual e à fé das integrantes da chapa. A publicação é deste sábado (25).

Na manifestação, Socorro afirma ser “inadmissível” que, em 2026, integrantes da imprensa ou qualquer outro setor da sociedade deixem de lado a atuação política e a experiência administrativa das duas para destacarem características pessoais.

A deputada ressalta que a formação da chapa majoritária ao Governo do Acre representa um marco para a participação feminina na política acreana e destaca o histórico das duas líderes. Segundo ela, Mailza Assis acumula resultados como senadora, vice-governadora e secretária de Estado, enquanto Jéssica Sales construiu uma trajetória de atuação na Câmara dos Deputados.

Ainda na nota, Socorro Neri afirma que definir as duas apenas por aspectos de suas identidades é uma postura “machista, preconceituosa e desrespeitosa”. Para a parlamentar, o debate eleitoral deve priorizar propostas, competência e o histórico de serviços prestados à população.

A deputada também declarou solidariedade às duas integrantes da chapa e defendeu um debate político pautado pelo respeito.

Confira a nota na íntegra

Nota de Repúdio: Respeito à trajetória das mulheres na política

É inadmissível que, em pleno 2026, a imprensa ou qualquer setor da sociedade tente reduzir a história pública de duas mulheres sérias e trabalhadoras a rótulos e estereótipos que nada dizem sobre suas capacidades de gestão.

A composição histórica da chapa majoritária ao Governo do Acre, com a governadora Mailza Assis e a ex-deputada federal Jéssica Sales, é uma conquista da representatividade feminina. Mailza tem uma trajetória de bons resultados como senadora, vice-governadora e secretária de Estado. Jéssica Sales exerceu bons mandatos na Câmara Federal. Ambas têm serviços prestados e o respeito da nossa população.

Tentar defini-las apenas por “uma evangélica e uma lésbica” é uma atitude machista, preconceituosa e desrespeitosa. O debate político deve ser pautado por propostas, competência e folha de serviços prestados, jamais pela invasão da privacidade ou pela rotulação de suas identidades.

As mulheres conquistaram o direito de ocupar os espaços de poder por seus méritos. Não aceitaremos retrocessos ou ataques disfarçados de jornalismo.

Minha total solidariedade a Mailza Assis e Jéssica Sales. O Acre merece um debate de alto nível.

Socorro Neri

Deputada Federal (PP/AC)