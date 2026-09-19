Em Xapuri, Ney Amorim firma compromisso de enviar recursos para Educação

Diante dos profissionais da educação, Ney prometeu priorizar recursos para escolas | Foto: Ascom

O candidato a deputado federal Ney Amorim participou de um grande encontro com profissionais da educação em Xapuri, ao lado do deputado estadual Manoel Moraes e do prefeito Maxsuel Maia. Durante a reunião, Ney agradeceu o apoio recebido no município e assumiu compromissos com a população.

Ney relembrou que Xapuri esteve ao seu lado nas duas campanhas para o Senado, inclusive nos momentos mais difíceis. Segundo ele, quando muitas lideranças já não acreditavam em sua candidatura, Manoel Moraes o levou para encerrar a campanha no município.

“Eu não ganhei aquela eleição, mas Xapuri me deu uma votação muito expressiva. Tenho muita gratidão no coração e vim aqui agradecer, mas também firmar compromisso”, declarou.

O candidato também destacou a força política de Manoel Moraes e afirmou acreditar que o parlamentar será um dos mais votados para a Assembleia Legislativa.

“Xapuri vai entregar ao Acre um dos deputados estaduais mais importantes de sua história. Acredito que Manoel ainda poderá ocupar o maior espaço daquela Casa, que é a Presidência da Aleac”, afirmou.

Diante dos profissionais da educação, Ney prometeu priorizar recursos para escolas e projetos educacionais, principalmente nas comunidades isoladas e de difícil acesso. Ele lembrou que nasceu na Baixada da Sobral e encontrou na escola proteção, alimentação e a oportunidade de transformar sua vida.

“Eu devo tudo aos meus professores. Foi por meio da educação que cheguei à universidade, tornei-me empresário e entrei para a vida pública. Vocês terão um parceiro e um amigo em Brasília”, garantiu.

Ao agradecer o apoio do prefeito Maxsuel Maia, Ney assumiu um compromisso direto com o município.

“Nenhum deputado federal vai colocar mais recursos na prefeitura de Xapuri do que eu. Xapuri já é a minha segunda casa. Vamos trazer investimentos e trabalhar para ver essa cidade crescer”, concluiu.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom