Mega carreata em Mâncio Lima reúne frente suprapartidária em apoio a Jorge Viana

Mobilização reuniu lideranças de diferentes partidos e marcou a reta final da campanha no Juruá

Maior carreata reúne frente de apoio a Jorge Viana | Foto: Ascom

Mâncio Lima recebeu, nesta sexta-feira (18), a maior carreata realizada até agora pela campanha de Jorge Viana (PT) ao Senado, segundo a organização. A mobilização reuniu apoiadores, vereadores, produtores e lideranças de diferentes partidos, reforçando a articulação suprapartidária em torno da candidatura de Jorge.

Ao lado do candidato ao Governo Thor Dantas (PSB), de Perpétua Almeida, do deputado Edvaldo Magalhães, do ex-deputado Jonas Lima e de lideranças locais, Jorge percorreu as ruas do município e agradeceu o apoio recebido.

União pelo Acre

Para Jorge, o encontro materializou a proposta de construir uma frente ampla, capaz de reunir diferentes forças políticas em torno de sua candidatura ao Senado.

“Hoje materializamos o sonho da frente ampla, um movimento suprapartidário em torno da nossa luta pelo Senado. Ver lideranças de diferentes partidos juntas, colocando o Acre acima das diferenças, é algo que me deixa muito feliz e confiante”, afirmou.

Jorge destacou ainda que a mobilização em Mâncio Lima demonstra o crescimento de sua candidatura nesta reta final. “Foi um momento extraordinário, uma grande manifestação de carinho e confiança. Estamos chegando às últimas semanas com muita disposição para trabalhar e pedir o voto dos acreanos”, disse.

Mâncio Lima como exemplo de desenvolvimento

Durante a agenda, Jorge ressaltou o crescimento da produção rural e do comércio de Mâncio Lima, com destaque para o café, a farinha, o coco e a organização dos produtores.

“Mâncio Lima é hoje uma referência de economia viva e crescente. Isso é resultado, principalmente, de produtores e produtoras que trabalham, se organizam e aproveitam as políticas públicas de apoio à produção. Quero ser senador para fortalecer as cooperativas, apoiar quem produz e ajudar a gerar emprego e renda”, declarou.

Compromisso com Juruá

Jorge também relembrou investimentos realizados no Juruá durante seus governos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e ensino superior e defendeu uma atuação no Senado voltada à busca de novos investimentos para a região.

“Quero ser senador para ajudar o Acre, trabalhar junto com os municípios, apoiar o setor produtivo e buscar recursos em Brasília. O que vimos hoje em Mâncio Lima mostra que é possível unir diferentes forças em torno de um propósito maior: cuidar do Acre e fazer o nosso estado avançar”, concluiu.