Alan ressaltou que sua trajetória política e a composição do seu grupo têm raízes profundas na terra acreana. — Foto: Sophia Sobralino/ContilNet

Durante o discurso de encerramento da convenção do Republicanos na noite deste sábado (25), no Ginásio do Sesc, o senador e pré-candidato ao Governo do Estado, Alan Rick, fez uma forte exaltação à sua origem e à história local.

A fala foi interpretada nos bastidores como uma indireta direta aos seus principais adversários políticos, a vice-governadora Mailza Assis (PP) e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), ambos nascidos fora do estado.

Ao discursar para o ginásio lotado, Alan ressaltou que sua trajetória política e a composição do seu grupo têm raízes profundas na terra acreana, evocando o sentimento de pertencimento e o orgulho dos heróis da Revolução Acreana.