Fabio Rueda destaca saúde como foco de sua pré-candidatura a deputado federal

O médico Fabio Rueda, pré-candidato a deputado federal, afirma que a saúde será a principal pauta de sua atuação. Com uma trajetória marcada pela medicina e pelo atendimento à população acreana, Rueda destaca que pretende defender ações voltadas à ampliação do acesso aos serviços de saúde, ao fortalecimento da regionalização e à redução das filas por consultas, exames e cirurgias.

Em 2010, Fabio Rueda participou da implantação do serviço de cirurgia cardíaca no Acre, iniciativa que representou um marco para a saúde pública do estado. Desde então, a iniciativa contribuiu para salvar milhares de vidas, permitindo que pacientes passassem a realizar procedimentos de alta complexidade sem precisar se deslocar para outros estados.

Segundo o pré-candidato, a experiência adquirida ao longo dos anos dentro dos hospitais permite compreender de perto as principais necessidades da população.

“O Acre avançou muito, mas ainda temos desafios importantes pela frente. Precisamos fortalecer a regionalização da saúde, ampliar o acesso aos atendimentos especializados e garantir que mais pessoas consigam realizar consultas, exames e cirurgias no tempo certo. Esse será um compromisso permanente da nossa atuação”, afirmou.

Rueda ressalta que a defesa da saúde pública exige planejamento, articulação e investimentos para ampliar a capacidade de atendimento em todas as regiões do estado.

“Quem vive a realidade da saúde sabe que cada dia de espera pode representar sofrimento para uma família. É preciso buscar recursos, fortalecer a estrutura dos hospitais e dar condições para que os profissionais possam atender cada vez melhor a população acreana. Esse será o centro do nosso trabalho”, declarou.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom