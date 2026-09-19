Fábio Rueda reúne multidão em caminhada no Calafate

Ao longo da caminhada, Fábio Rueda destacou a importância de estar próximo da população e ouvir diretamente as demandas das comunidades.

Público durante ato de campanha/Foto: Ascom

O candidato a deputado federal Fábio Rueda (União Brasil) reuniu uma multidão, neste sábado, 19, durante uma caminhada pelo bairro Calafate, em Rio Branco. A mobilização percorreu a principal rua da região e foi marcada pela presença em peso de moradores, apoiadores e militantes.

Durante o percurso, Rueda conversou com moradores e comerciantes, apresentou propostas e recebeu manifestações de apoio. A caminhada também contou com a participação do candidato a deputado estadual Fagner Calegário, Rutênio Sá, Leôncio Castro e de representantes dos candidatos Whendy Lima e Adailton Cruz.

Na reta final das eleições, o candidato tem intensificado a agenda de rua em diferentes bairros da capital e municípios do interior do Acre.

Ao longo da caminhada, Fábio Rueda destacou a importância de estar próximo da população e ouvir diretamente as demandas das comunidades.

“É caminhando pelas ruas, conversando com as pessoas e ouvindo suas necessidades que a gente entende de verdade o que o Acre precisa. Quero levar essa voz para Brasília e trabalhar para que o nosso estado avance cada vez mais”, afirmou Rueda.

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Conteúdo Original / Fonte: Ascom