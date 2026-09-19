23/09/2026
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Lula diz que Flávio quer ganhar eleição para tirar Bolsonaro da prisão

Presidente fez referência às declarações anteriores de Flávio sobre uma eventual anistia

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Lula diz que Flávio quer ganhar eleição para tirar Bolsonaro da prisão
Presidente fez referência às declarações anteriores de Flávio sobre uma eventual anistia/Foto: Daniel Ramalho/AFP

Durante um ato de campanha em Florianópolis (SC), neste sábado (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que Flávio Bolsonaro (PL) pretende chegar à Presidência da República para retirar o pai, Jair Bolsonaro (PL), da prisão. A declaração foi feita ao comentar a disputa eleitoral deste ano.

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Lula fez referência às declarações anteriores de Flávio sobre uma eventual anistia aos envolvidos na trama golpista.

“A ideia do outro [Flávio Bolsonaro]: ‘Eu quero ganhar as eleições para tirar meu pai da cadeia’. E eu quero ganhar para manter ele na cadeia”, disse Lula.

Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e atualmente cumpre a pena em prisão domiciliar.

No mesmo discurso, o presidente também citou Daniel Vorcaro e o caso envolvendo o Banco Master. Lula relacionou a ascensão do empresário ao governo de Jair Bolsonaro e afirmou que, durante sua gestão, Vorcaro acabou preso. O banqueiro é alvo de investigações relacionadas ao caso.

LEIA TAMBÉM: Flávio Bolsonaro ataca governo Lula, cita crise no STF e nega rótulo a estado

Lula ainda defendeu que o STF investigue as relações de Vorcaro com autoridades públicas. Nas últimas semanas, vieram a público informações sobre contatos do empresário com integrantes da Corte e outras autoridades.

O presidente afirmou que é necessário esclarecer as circunstâncias e apurar eventuais irregularidades.

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