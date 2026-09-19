Lula diz que Flávio quer ganhar eleição para tirar Bolsonaro da prisão

Presidente fez referência às declarações anteriores de Flávio sobre uma eventual anistia

Presidente fez referência às declarações anteriores de Flávio sobre uma eventual anistia/Foto: Daniel Ramalho/AFP

Durante um ato de campanha em Florianópolis (SC), neste sábado (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que Flávio Bolsonaro (PL) pretende chegar à Presidência da República para retirar o pai, Jair Bolsonaro (PL), da prisão. A declaração foi feita ao comentar a disputa eleitoral deste ano.

Lula fez referência às declarações anteriores de Flávio sobre uma eventual anistia aos envolvidos na trama golpista.

“A ideia do outro [Flávio Bolsonaro]: ‘Eu quero ganhar as eleições para tirar meu pai da cadeia’. E eu quero ganhar para manter ele na cadeia”, disse Lula.

Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e atualmente cumpre a pena em prisão domiciliar.

No mesmo discurso, o presidente também citou Daniel Vorcaro e o caso envolvendo o Banco Master. Lula relacionou a ascensão do empresário ao governo de Jair Bolsonaro e afirmou que, durante sua gestão, Vorcaro acabou preso. O banqueiro é alvo de investigações relacionadas ao caso.

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Lula ainda defendeu que o STF investigue as relações de Vorcaro com autoridades públicas. Nas últimas semanas, vieram a público informações sobre contatos do empresário com integrantes da Corte e outras autoridades.

O presidente afirmou que é necessário esclarecer as circunstâncias e apurar eventuais irregularidades.