Fabio Rueda visita Acrelândia e reforça compromisso com a saúde

O pré-candidato a deputado federal, Fabio Rueda, cumpriu agenda nesta quarta-feira, 29, em Acrelândia, onde visitou comerciantes, conversou com moradores e apresentou suas principais propostas para o município. Durante a visita, Rueda esteve acompanhado do prefeito Graia, percorrendo diferentes pontos da cidade e ouvindo de perto as demandas da população.

Ao longo da agenda, o médico destacou que a saúde será sua principal bandeira de atuação, defendendo a ampliação do acesso da população aos serviços especializados, o fortalecimento da atenção básica, a melhoria da infraestrutura das unidades de saúde e a busca por mais investimentos para garantir um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente.

Além da saúde, Fabio Rueda afirmou que pretende trabalhar por iniciativas que contribuam para o desenvolvimento do município, com apoio à produção rural, melhoria da infraestrutura e incentivo à geração de emprego e renda.

“Como médico, aprendi que cuidar das pessoas exige presença, escuta e compromisso. Quero levar essa mesma dedicação para Brasília, trabalhando para que Acrelândia tenha uma saúde cada vez mais estruturada, com mais especialistas, melhores condições de atendimento e investimentos que façam diferença na vida da população. Esse é um compromisso que assumo com o município e com todo o Acre”, afirmou Rueda.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom