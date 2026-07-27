27/07/2026
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Gladson e Bittar lideram cenários da pesquisa Big Data para o Senado

Levantamento contratado pelo próprio instituto aponta o atual governador na frente no primeiro cenário estimulado

Por Fhagner Soares, ContilNet 27/07/2026 às 06:11
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Gladson e Bittar lideram cenários da pesquisa Big Data para o Senado
Nova pesquisa revela o favorito dos acreanos | Foto: Reprodução

O instituto Real Time Big Data divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto para as duas vagas do Acre ao Senado Federal nas eleições de 2026. O levantamento testou dois cenários estimulados para o primeiro e segundo votos dos eleitores, apresentando o consolidado das respostas reduzido a 100%.

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No primeiro cenário testado, o atual governador Gladson Cameli (PP) lidera a corrida com 25% das intenções de voto, seguido pelo senador Márcio Bittar (PL), que registra 20%. Já no segundo cenário, formulado sem a presença do governador, Bittar assume a primeira colocação com 25%.

No primeiro cenário estimulado, que reúne as principais lideranças políticas do estado, a pontuação dos pré-candidatos ficou distribuída da seguinte forma:

  • Gladson Cameli (PP): 25%

  • Márcio Bittar (PL): 20%

  • Jorge Viana (PT): 16%

  • Mara Rocha (Republicanos): 13%

  • Sérgio Petecão (PSD): 5%

  • Eduardo Velloso (Solidariedade): 5%

  • Inácio Moreira (PSOL): 3%

  • Júnior Feitosa (DC): 1%

  • Branco / Nulo: 6%

  • Não sabe / Não respondeu: 6%

Cenário 2: Sem Gladson, Bittar lidera e Jorge Viana aparece em segundo

Na segunda simulação apresentada aos entrevistados, sem o nome do governador Gladson Cameli na cartela, o senador Márcio Bittar aparece na liderança com um quarto das intenções de voto:

  • Márcio Bittar (PL): 25%

  • Jorge Viana (PT): 19%

  • Mara Rocha (Republicanos): 16%

  • Sérgio Petecão (PSD): 8%

  • Eduardo Velloso (Solidariedade): 8%

  • Inácio Moreira (PSOL): 3%

  • Júnior Feitosa (DC): 1%

  • Branco / Nulo: 8%

  • Não sabe / Não respondeu: 12%

A pesquisa do Real Time Big Data foi realizada entre os dias 22 e 25 de julho de 2026, com 1.600 entrevistados em todo o estado do Acre. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº AC-01069/2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

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