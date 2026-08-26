Governadora diz ter cobrado prioridade no restabelecimento da energia e informações sobre a interrupção

Governadora Mailza Assis afirmou estar acompanhando o apagão e cobrou da Energisa prioridade no restabelecimento da energia nos municípios afetados/Foto: Reprodução

A governadora do Acre, Mailza Assis, informou nesta quarta-feira (26) que está acompanhando a interrupção no fornecimento de energia elétrica que afeta moradores de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Tarauacá.

Segundo Mailza, após ser informada sobre a falta de energia, ela entrou em contato com o presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, para cobrar prioridade no restabelecimento do serviço e informações sobre as causas da interrupção.

Em nota, a Energisa informou que o problema também atingiu os municípios de Feijó e Tarauacá e foi provocado por uma falha em um equipamento da linha de transmissão responsável pelo abastecimento dessas cidades.

De acordo com a empresa, a Z Energia, responsável pela operação e manutenção da rede, realiza a substituição do equipamento na Subestação Rio Branco para recompor o sistema. A Energisa afirmou ainda que está à disposição para prestar apoio técnico, caso necessário.

Na manifestação divulgada pela governadora, Mailza destacou que a prioridade é garantir o retorno da energia no menor tempo possível e reduzir os prejuízos provocados pela interrupção à população e às atividades da região.

Até a publicação desta matéria, não havia sido informada uma previsão para o restabelecimento completo do fornecimento de energia nos municípios atingidos.

Confira a nota da governadora na íntegra:

Nota à Imprensa sobre falta de energia

Desde que fui informada sobre a interrupção no fornecimento de energia em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Tarauacá, estou acompanhando a situação de perto.

Falei com o presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, e cobrei prioridade máxima para o restabelecimento do serviço, além de informações sobre as causas do apagão.

Neste momento, o mais importante é garantir que a energia volte o mais rápido possível e reduzir os prejuízos à população e às atividades da região.

Governadora Mailza

Confira a nota da Energisa:

A Energisa informa que a interrupção do fornecimento de energia elétrica que atingiu os municípios de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves na noite desta quarta-feira (26/08) foi causada por um problema em um equipamento da linha de transmissão que abastece estes municípios.

A empresa Z Energia, que é responsável pela operação e manutenção desta rede, está realizando a substituição do equipamento na Subestação Rio Branco para recompor o sistema.

A Energisa reafirma seu compromisso com seus clientes e se coloca à disposição para apoio técnico, caso seja necessário.