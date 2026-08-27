Gonzaga diz que desistiu de candidatura por conta do apoio do Governo a adversários

Gonzaga declarou apoio à candidatura do vereador Zé Lopes a deputado estadual/Foto: ContilNet

O deputado estadual Luiz Gonzaga (MDB) afirmou nesta quinta-feira (27) que a decisão de desistir da candidatura à reeleição foi influenciada, entre outros fatores, pelo apoio do governo a parlamentares que disputariam contra ele.

Segundo Gonzaga, ele nunca dependeu do governo para conquistar seus mandatos, mas afirmou que esta seria a primeira eleição em que enfrentaria adversários que contam com o apoio da estrutura governamental.

“Eu nunca dependi de governo para me eleger, nunca. E sempre fui eleito. Mas também, eu nunca enfrentei uma eleição onde as pessoas que concorrem comigo, que a gente enfrenta elas, têm ainda o apoio do governo. É uma disputa sempre muito desigual… É muito desigual isso que está acontecendo.”

O deputado afirmou que esse cenário foi um dos motivos que o levaram a desistir de disputar novamente uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

“Por isso eu me manifestei, e esse foi um dos motivos pelo qual eu desisti de ser candidato.”

Gonzaga, no entanto, afirmou que a decisão também teve relação com sua intenção de apoiar Alan Rick (Republicanos) na disputa pelo Governo do Acre. Segundo ele, sempre buscou apoiar aquele que considera o melhor candidato.

“É que eu sempre pensei em ajudar o melhor candidato, pela responsabilidade que eu citei aqui que cada cidadão tem com o seu Estado e com o seu país. E eu sempre vi na eleição do Alan o melhor candidato.”

“Não poderia ir contra a minha consciência”

O parlamentar explicou ainda que uma cláusula estabelecida no registro da coligação impedia que candidatos apoiassem nomes de fora da aliança.

“Havia uma cláusula quando foi feito lá o registro, de que nenhum candidato poderia apoiar outro candidato que não fosse da coligação. Então, eu não poderia apoiar o meu amigo.”

Para Gonzaga, manter sua candidatura enquanto apoiava outro candidato ao governo entraria em conflito com aquilo que considera sua responsabilidade política e pessoal.

“E eu não poderia ir contra a minha consciência, a minha responsabilidade que eu sempre tive, não só com a minha família, mas também com o povo do Acre.”

O deputado também ressaltou sua trajetória política e o trabalho realizado ao longo dos mandatos.

“Por isso eu sempre andei muito e eu sempre trabalhei muito. Quem tiver alguma dúvida é só olhar nas minhas redes sociais, que relatam todo o meu trajeto, todo o meu trabalho.”