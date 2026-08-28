“Gratidão e responsabilidade”: Adailton Cruz celebra lançamento de candidatura

Deputado participa de ato político no Gran Reserve/Foto: Reprodução

Em tom de forte emoção e sentimento de dever cumprido, o deputado estadual Adailton Cruz concedeu entrevista durante o ato que marcou a oficialização de sua candidatura, no salão de eventos Gran Reserve, em Rio Branco. O parlamentar expressou profundo agradecimento pelo respaldo recebido de lideranças e apoiadores, reafirmando que sua atuação continuará focada nas demandas prioritárias da população acreana.

“O sentimento que resume este momento é gratidão. Primeiramente a Deus e a todos que acreditam e sonham conosco, pessoas que enxergam em nosso trabalho um compromisso real com aquilo que a população mais necessita. É hora de fazer a saúde avançar de verdade no Acre”, declarou o parlamentar.

Representante histórico das pautas da saúde no estado, Adailton Cruz sublinhou que sua plataforma de atuação busca garantir tanto a estrutura adequada para o atendimento à sociedade quanto o respeito e o apoio necessários aos profissionais da categoria.

“Precisamos mostrar ao nosso povo que a saúde se renova, que é possível apoiar os trabalhadores de forma correta, com respeito e amor. Estou extremamente feliz com o apoio de cada um. Sei que a responsabilidade é gigantesca, mas garanto que não vamos frustrar a confiança de quem acredita neste projeto. Gratidão, felicidade e vamos em frente!”, concluiu.