Programação deste sábado inclui adesivaço, inaugurações, visitas, gravação eleitoral e participação no Festival da Farinha

Candidatos ao Governo do Acre cumprem agendas de campanha neste sábado (29), com atividades em Rio Branco e no interior do estado/Foto: Reprodução

Os candidatos ao Governo do Acre cumprem neste sábado (29) agendas de campanha em Rio Branco e no interior do estado. A programação inclui visitas, gravação de programa eleitoral, adesivaço, inaugurações de comitês, lançamento de candidatura e participação em eventos.

A governadora Mailza Assis, candidata à reeleição, tem dois compromissos previstos em Rio Branco. Às 9h, realiza uma visita ao Terminal Urbano e aos mercados municipais, na região central da capital.

O candidato Alan Rick concentra a agenda no Vale do Juruá. Às 7h30, participa de um adesivaço em Cruzeiro do Sul, na Avenida Lauro Muller, em frente à Casa 10. Às 9h, segue para Rodrigues Alves, onde participa da inauguração da Casa 10 e de uma visita ao comércio local.

Às 16h, Alan participa da inauguração da Casa 10 em Mâncio Lima. Já às 18h30, retorna a Cruzeiro do Sul para o lançamento da candidatura de Elter Nóbrega a deputado estadual, na quadra coberta da AABB. Às 20h30, encerra a agenda com uma visita ao Festival da Farinha.

Tião Bocalom retorna a Rio Branco após cumprir compromissos de campanha em Cruzeiro do Sul. A programação começa às 7h, com o retorno do Juruá para a capital.

Às 15h, Bocalom participa de uma reunião com a equipe de coordenação da campanha, com atividades previstas até as 17h. À noite, às 19h, participa de uma cerimônia de casamento, em evento particular.

Às 14h, participa da gravação do programa eleitoral, em agenda fechada.

O candidato Thor Dantas cumpre agenda no interior do Acre neste sábado (29). Às 8h30, participa do lançamento de sua campanha em Assis Brasil e, posteriormente, realiza reuniões e encontros com apoiadores.

Às 17h, segue para Epitaciolândia, onde participa de outro lançamento de campanha.

À noite, o candidato se reúne com apoiadores no município.

Eudo Raffael visitará famílias para adesivagem em carros e nas casas.

Às 10h a visita será na Capoeira e às 12h, no bairro Sobral.

Dr. Luisinho ainda não enviou a agenda oficial para este sábado (29).