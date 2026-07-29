O influenciador digital acreano Lucas Dourado, agora autoproclamado Jesus Dourado, anunciou nesta quarta-feira (29) que é pré-candidato ao cargo de deputado. /Foto: reprodução

O influenciador digital acreano Lucas Dourado, agora autoproclamado Jesus Dourado, anunciou nesta quarta-feira (29) que é pré-candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2026. O comunicado foi feito por meio de uma publicação em seu perfil oficial no Instagram, onde apresentou a identidade visual da pré-campanha e destacou as bandeiras que pretende defender.

Na arte divulgada, Jesus aparece com o número um em gesto simbólico e a frase “O Acre é feito de amor e na família que encontramos forças, e na juventude que construímos o futuro”. A publicação também traz o slogan “Juntos por um Acre mais justo, mais humano e cheio de oportunidades”.

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Entre os compromissos apresentados pelo influenciador estão o fortalecimento das famílias, incentivo à juventude, acolhimento e respeito às pessoas, além da geração de oportunidades por meio do emprego, renda e desenvolvimento. A peça de divulgação também afirma que sua missão será trabalhar para construir famílias mais fortes, ampliar as oportunidades para os jovens e promover o cuidado com quem mais precisa.

Conhecido nas redes sociais, Lucas Dourado, que atualmente utiliza o nome Jesus Dourado, ganhou grande repercussão em abril de 2026 ao protagonizar uma série de publicações polêmicas. Na ocasião, ele simulou a própria morte nas redes sociais e, dias depois, afirmou ter “ressuscitado” no domingo de Páscoa. Em seguida, voltou a chamar atenção ao declarar que havia sido “curado da homossexualidade”, atribuindo a mudança ao que descreveu como um encontro sobrenatural com Deus. As declarações geraram ampla repercussão e debates nas redes sociais.

Ao final da publicação, Dourado pede o apoio dos seguidores para o novo projeto político, afirmando que “a mudança que o Acre precisa começa com amor, fé, família e coragem para fazer diferente”.