Jorge Viana vence categoria e brinca: “Quero ganhar a corrida do Senado”

Jorge participou da Corrida da Advocacia/Foto: Reprodução

O ex-governador do Acre e pré-candidato ao Senado, Jorge Viana, começou este domingo (26) de forma diferente: antes de cumprir sua agenda de compromissos, participou da 5ª edição da Corrida da Advocacia promovida pela OAB Acre e completou o percurso de 5 quilômetros, conquistando o primeiro lugar em sua categoria.

Ao comentar a participação no evento, Jorge destacou a importância da prática esportiva e elogiou a iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB-AC), da organizadora Realize Assessoria e de todos os atletas presentes.

“Mais do que a competição, foi um momento de confraternização, de reencontrar amigos, trocar abraços e celebrar a importância de cuidar da saúde”, afirmou.

Bem-humorado, o pré-candidato aproveitou a ocasião para fazer uma referência à disputa eleitoral de 2026 e reforçar seu compromisso com o estado.

“Vou confessar uma coisa: a corrida que eu mais quero vencer é a do Senado. Essa é pelo Acre e por um futuro melhor para o nosso estado”, declarou.

A participação de Jorge Viana na prova também reforçou a defesa que tem feito da prática de atividades físicas e da promoção da qualidade de vida. O senador tem mantido uma rotina de exercícios e costuma participar de eventos esportivos no Acre.

Após a corrida, Jorge seguiu a programação de reuniões e atividades previstas para este domingo, dentro da agenda de pré-campanha ao Senado.