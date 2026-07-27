Com "chapéu do Bocalom", filiados, simpatizantes e a população para o encontro da federação PSDB-Cidadania

Vídeo-convite foi publicado nas redes sociais da juventude do partido. — Foto: Reprodução

A poucos dias da Convenção Estadual da federação PSDB-Cidadania no Acre, a juventude do partido assumiu o protagonismo da mobilização nas redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram, jovens tucanos convidam filiados, simpatizantes e a população para participar do evento, que será realizado na próxima quinta-feira (31), às 17h, no Ginásio do Sesi, em Rio Branco.

Em tom descontraído, os participantes aparecem usando o tradicional chapéu característico do pré-candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom, reforçando o convite para o encontro que marcará uma nova etapa da organização política da federação no estado.

A iniciativa busca aproximar os jovens do debate político e incentivar a participação popular na convenção, que reunirá lideranças estaduais e municipais, além de filiados e representantes do PSDB e do Cidadania.

Durante o evento, a federação deve discutir os próximos passos da legenda no Acre e fortalecer a articulação partidária para as eleições de 2026.

O vídeo-convite foi publicado nas redes sociais da juventude do partido e pode ser assistido no Instagram.

Serviço

Evento: Convenção Estadual da Federação PSDB-Cidadania do Acre

Data: 31 de julho (quinta-feira)

Horário: 17h

Local: Ginásio do Sesi, em Rio Branco.

VÍDEO:

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Conteúdo Original / Fonte: Ascom