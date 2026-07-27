O ex-governador e pré-candidato ao Senado, Jorge Viana, visitou nesta segunda-feira (27) o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, no gabinete da Prefeitura da capital. O encontro teve caráter institucional e reforçou a defesa do diálogo entre as diferentes esferas de poder em benefício da população acreana.
Diálogo acima das diferenças
Em um gesto de cordialidade e descontração, Jorge preparou e serviu um café ao prefeito durante a conversa. Na sequência, destacou que tem percorrido todos os municípios do Acre e fez questão de visitar os prefeitos, independentemente de filiação partidária, por entender que o respeito às instituições deve estar acima das disputas políticas.
“Estou andando o estado inteiro e, como pré-candidato ao Senado, não tenho como deixar de respeitar quem está exercendo um mandato. Vim dar um abraço ao prefeito, como fiz em todas as prefeituras que visitei. Rio Branco é a cidade onde nasci e da qual também já fui prefeito. Quero desejar sucesso ao Alysson e colocar meu nome à disposição para ajudar no que for preciso”, afirmou.
Compromisso de trabalhar por Rio Branco e pelo Acre
Jorge ressaltou que, caso seja eleito senador, pretende manter essa postura de diálogo permanente com os gestores públicos, colocando o mandato a serviço dos interesses do estado.
“A primeira coisa que farei, se eleito, será novamente visitar as autoridades para me colocar à disposição. Meu compromisso não é ideológico nem partidário. Meu compromisso é com o Acre. O senador precisa ajudar a resolver problemas, buscar recursos e construir soluções para melhorar a vida das pessoas”, disse.
Parceria em favor da população
O prefeito Alysson Bestene agradeceu a visita e afirmou que a Prefeitura de Rio Branco está aberta ao diálogo e às parcerias que possam beneficiar a população.
“Nosso pensamento é colocar as pessoas em primeiro lugar. Quando fazemos política pensando na população, estamos sempre de portas abertas para construir políticas públicas que cheguem a quem mais precisa. Pode contar com a Prefeitura de Rio Branco para trabalharmos juntos em tudo aquilo que for importante para nossa cidade e para o nosso povo”, declarou.
Experiência colocada à disposição do Acre
Ao final do encontro, Jorge Viana lembrou sua trajetória como prefeito, governador e senador e reafirmou que pretende colocar essa experiência a serviço do estado.
“Já tive a oportunidade de servir como prefeito de Rio Branco, governador e senador. Sei dos desafios e também conheço os caminhos para buscar soluções. Não acredito que o papel de um senador seja alimentar disputas ideológicas. O Acre precisa de união, diálogo e trabalho para enfrentar seus problemas e construir um futuro melhor para todos”, concluiu.
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