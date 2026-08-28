Lideranças da educação de Feijó declaram apoio à reeleição de Socorro Neri

Encontro na sede do Sinteac reuniu profissionais da rede de ensino e reforçou apoio à candidatura da deputada no município

A deputada federal Socorro Neri reuniu lideranças da educação de Feijó nesta quinta-feira (27), na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac). Profissionais de ensino participaram do encontro e declararam apoio à reeleição da parlamentar.

A organizadora do evento, professora Marinês Dantas, defendeu a concentração de votos em candidaturas femininas e convocou o grupo a ampliar a mobilização no município.

“Vamos concentrar nossos esforços e usar a nossa força, porque mulher tem força. Socorro Neri como a mais votada de Feijó é realidade. Nós vamos ser multiplicadores”, disse.

O diretor escolar Elonilson Parente também declarou apoio. Ele anunciou que a parceria com Socorro estava “fechada” e relacionou sua decisão à atuação da deputada na Câmara Federal.

“Socorro Neri é a deputada do trabalho. Estou aqui para declarar meu apoio pelas pautas que ela tem defendido em favor de nós, da classe trabalhadora”, afirmou.

Ao explicar sua posição, o diretor mencionou o voto de Socorro contra a PEC da Blindagem, chamada por ele de “PEC da bandidagem”. Na educação, lembrou a oferta do curso de Direito em Feijó e do mestrado destinado aos profissionais da regional Feijó-Tarauacá.

Também citou a defesa do piso salarial dos servidores administrativos e de apoio e da recomposição dos 583 dias de tempo de serviço suspensos durante a pandemia.

Elonilson agradeceu ainda pela emenda federal destinada ao comitê executivo da unidade escolar que dirige. Segundo ele, os recursos permitiram substituir os quadros das salas de aula por modelos de vidro.

“Pode parecer simples, mas representa muito. Só quem vive diariamente dentro de uma escola conhece os desafios que enfrentamos”, relatou.

Socorro agradeceu a confiança do grupo e lembrou que a relação com os educadores de Feijó vem sendo construída desde a campanha de 2022.

“Quero agradecer a cada profissional da educação que esteve conosco. Muitos caminham ao nosso lado desde 2022 e sabem do compromisso que temos com Feijó. Essa confiança tem muito valor para mim e aumenta a responsabilidade de continuar trabalhando pelo município”, afirmou a deputada.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom