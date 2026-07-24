Mailza comemora aliança fechada e diz que PL era “essencial” para sua chapa

Mailza Assis comemora consolidação de aliança entre PP, PL, MDB, União Brasil e PDT/ Foto: ContilNet

A governadora Mailza Assis (PP) comemorou a consolidação da aliança entre PP, PL, União Brasil, MDB e PDT durante entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (24), após o evento “Aliança pelo Acre”, realizado em Brasiléia.

Ao comentar a formação da chapa, que terá a ex-deputada federal Jessica Sales (MDB) como pré-candidata a vice-governadora, Mailza afirmou que a construção do grupo foi resultado de meses de diálogo entre as lideranças políticas.

“Não tem como não exaltar a chegada do MDB e a confirmação do PL. Desde o início eu venho falando: política é a arte da conversa, você tem que ir à exaustão”, disse.

Segundo a governadora, as negociações passaram por diferentes momentos, mas ela manteve a confiança de que seria possível construir um entendimento entre os partidos.

“Apesar de a gente estar conversando todo dia, por diversas vezes, muitos contrapontos existiram, mas eu sempre fui muito confiante, muito esperançosa de que essa aliança se concretizaria, principalmente com a participação do nosso querido MDB, que tem uma história linda e a presença de pessoas que contribuíram muito pelo nosso Estado. Poderia nunca ficar de fora desse projeto que eu tenho para o Acre, junto com todos esses parceiros”, afirmou.

Mailza também destacou a permanência do PL na composição do grupo político.

“Da mesma forma com o PL. Tantas vezes conversamos. Sempre disse que o PL era essencial, era primordial, era necessário nessa chapa. E, graças a Deus, hoje isso está consolidado. Vamos em frente”, declarou.

Durante a entrevista, a governadora também falou sobre o início da pré-campanha ao lado de Jessica Sales e disse que pretende conduzir o processo com responsabilidade.

“A gente veio aqui fazendo uma pré-campanha com muita responsabilidade, porque a política, apesar dessa gritaria, apesar dessa euforia, é uma coisa muito séria e nós não podemos levar de qualquer jeito. É esse compromisso que estamos reafirmando aqui no Alto Acre, com essa população, com os nossos partidos, com essa aliança e com todo o nosso grupo”, afirmou.

Ela ainda deu as boas-vindas à nova integrante da chapa majoritária e disse estar motivada para a disputa.

“Estou muito feliz, realizada, com muita força e fé para seguir em frente, para lutar por esse mandato, fazer essa pré-campanha da melhor forma possível, levando uma mensagem de esperança e de realização, principalmente para as pessoas que mais precisam.”

Ao final da entrevista, Mailza afirmou que a composição política ainda pode receber novos apoios.