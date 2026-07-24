Mailza e Jéssica chegam de mãos dadas em primeira agenda de pré-campanha

Governadora e ex-deputada federal chegaram de mãos dadas diante de apoiadores em Brasiléia

Agenda contou com participação do ex-governador Gladson Cameli e do senador Márcio Bittar/ Foto: ContilNet

A governadora Mailza Assis (PP) e a ex-deputada federal Jessica Sales (MDB) chegaram de mãos dadas ao evento “Aliança pelo Acre”, realizado na noite desta sexta-feira (24), em Brasiléia. Foi a primeira agenda pública das duas após o anúncio de Jessica como pré-candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Mailza para as eleições de 2026.

O encontro reuniu apoiadores e lideranças políticas e marcou a formalização da aliança entre PP, PL, União Brasil, MDB e PDT no Acre.

Também participaram do evento o ex-governador Gladson Cameli (PP), pré-candidato ao Senado Federal, e o senador Márcio Bittar (PL), que confirmou durante a agenda o apoio à pré-candidatura de Mailza.

A chegada de Mailza e Jessica ocorreu lado a lado, com as duas de mãos dadas, diante do público presente no evento.

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