Mailza mostra bastidores com Gladson, Jéssica e Bittar e faz suspense

Grupo posou junto durante os bastidores/Foto: Reprodução

A governadora do Acre, Mailza Assis (PP), divulgou nesta quarta-feira (29) os bastidores de uma produção ao lado de aliados que integram a chapa majoritária do grupo para as eleições de 2026.

Nas imagens, Mailza aparece acompanhada da candidata a vice-governadora Jéssica Sales (MDB) e dos candidatos ao Senado Gladson Cameli (PP) e Márcio Bittar (PL).

“Spoiler liberado! Estamos preparando algo muito especial. Quem se arrisca a adivinhar?”, escreveu a governadora na publicação.

Mailza também compartilhou um vídeo no qual aparece sozinha diante das câmeras, fazendo diferentes poses. A gravação foi acompanhada pela música “Andar com Fé”, de Gilberto Gil.

Em outra imagem dos bastidores, os quatro aparecem sorrindo e posando juntos no estúdio. A governadora, entretanto, não revelou qual material está sendo preparado nem informou quando a novidade será apresentada.

A composição reúne Mailza e Jéssica na disputa pelo Governo do Acre, enquanto Gladson e Bittar concorrem às duas vagas do estado no Senado.