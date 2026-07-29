Sena recebeu quase R$ 10 milhões em emendas parlamentares

Sena Madureira é um município do interior do Acre/Foto: Reprodução

Sena Madureira aparece entre os municípios mais contemplados com recursos de emendas parlamentares estaduais no Acre. De acordo com um levantamento recente, a cidade recebeu mais de R$ 9,8 milhões nos últimos dois anos, consolidando-se como a segunda maior beneficiária desse tipo de investimento em todo o estado.

O montante coloca o município atrás apenas de Cruzeiro do Sul, que lidera o ranking com mais de R$ 23,7 milhões. Os números evidenciam a capacidade de Sena Madureira em captar recursos destinados ao fortalecimento de políticas públicas e ao desenvolvimento de projetos sociais.

Os investimentos alcançaram diferentes áreas consideradas estratégicas para a população, incluindo infraestrutura, agricultura, educação, esporte, cultura e manutenção de serviços essenciais. Parte dos recursos também foi direcionada para instituições que desempenham importante papel social no município.

Entre as entidades contempladas estão a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), a Associação de Equoterapia Eu Acredito e a Fundação Assistencial e Educacional Betel, que utilizam os recursos para ampliar e fortalecer suas atividades junto à comunidade.

Além do apoio ao terceiro setor, as emendas parlamentares também contribuíram para ações executadas pela Prefeitura de Sena Madureira, auxiliando na implementação de projetos e na melhoria dos serviços oferecidos à população.

O levantamento reforça a importância das emendas parlamentares como instrumento de investimento nos municípios, especialmente em localidades do interior, onde os recursos adicionais representam um importante complemento ao orçamento público.

As informações estão disponíveis na plataforma oficial de acompanhamento da execução das emendas, que permite à população consultar a destinação dos valores e acompanhar a aplicação dos recursos, garantindo maior transparência e fiscalização por parte dos órgãos competentes.