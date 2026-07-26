Mailza prestigia formação de agentes de proteção a autoridades

Curso reforça a segurança institucional/Foto: Reprodução

Para valorizar o investimento em segurança pública, a governadora Mailza Assis participou do almoço de encerramento do Curso de Segurança e Proteção de Autoridades, promovido pela Casa Militar do Acre. O encontro, realizado na Chácara Itália, em Rio Branco, neste domingo, 26, foi marcado por um clima de confraternização entre os participantes.

Organizada pela Casa Militar em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a capacitação é considerada estratégica para o fortalecimento da segurança institucional no estado. Foram ofertadas 30 vagas destinadas a profissionais das forças de segurança pública.

A grade curricular contemplou disciplinas de alta complexidade operacional, como direção defensiva, evasiva e ofensiva; tiro aplicado à proteção de autoridades; técnicas policiais especializadas; inteligência aplicada; atendimento pré-hospitalar tático; combate a incêndio; salvamento aquático; varredura de ambientes; segurança em operações aéreas; além de práticas simuladas de proteção institucional e conteúdos voltados à postura profissional e etiqueta social.

O curso teve início em 7 de julho e a cerimônia de certificação está marcada para terça-feira, 28. A formação capacitou policiais para atuar na proteção de autoridades públicas constituídas no Acre.

Ao todo, participaram 32 alunos, entre oficiais e praças da Casa Militar, da PM-AC e um policial civil. Também integraram a turma militares responsáveis pela segurança de autoridades do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Prefeitura, além de representantes de outros estados e países, como um sargento da PM do Mato Grosso, um capitão do Pará e um tenente da Polícia Nacional do Peru.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria