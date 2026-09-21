Mais de 53% dos rio-branquenses aprovam gestão de Alysson, diz Delta

A diferença entre os índices de aprovação e desaprovação é de 29,55 pontos percentuais

Alysson em entrevista ao ContilNet/Foto: Reprodução

Mais da metade dos entrevistados em Rio Branco aprova a administração do prefeito Alysson Bestene, segundo a nova pesquisa Delta. O levantamento também mostra que a desaprovação da gestão municipal fica abaixo de 25%.

De acordo com os dados, 53,15% dos entrevistados na capital disseram aprovar a administração de Alysson, enquanto 23,60% afirmaram desaprovar.

Outros 19,10% se declararam indiferentes à gestão do prefeito e 4,14% não souberam ou não responderam à pergunta.

A diferença entre os índices de aprovação e desaprovação é de 29,55 pontos percentuais.

Diferentemente das demais perguntas do levantamento, que abrangem eleitores de diferentes municípios acreanos, a avaliação da administração de Alysson foi realizada somente em Rio Branco. O relatório registra 295 respostas pela aprovação, 131 pela desaprovação, 106 indiferentes e 23 que não souberam ou não responderam.

Sobre a pesquisa

A rodada geral da pesquisa Acre 10 – Eleição 2026 ouviu 1.201 pessoas entre os dias 14 e 19 de setembro de 2026. A margem de erro informada para o levantamento é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pela W. D Empreendimentos e está registrada na Justiça Eleitoral sob os números AC-09346/2026 e BR-07403/2026.