Rosana Cavalcante promove encontro com mulheres da cultura acreana para ouvir demandas do setor

A candidata a deputada estadual Rosana Cavalcante realizou, no dia 12 de setembro de 2026, um encontro com mulheres ligadas à música e à cultura acreana para ouvir demandas do setor e discutir desafios e caminhos para o fortalecimento da produção cultural no estado. A atividade ocorreu no comitê de campanha, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.
Participaram do encontro as profissionais da música e da cultura acreana Verônica Padrão, Mara Mattero e Kelen Mendes. A reunião foi acompanhada por Rosana Cavalcante e sua equipe, da qual também faz parte Kelen Gleysse, fazedora de cultura e integrante da Academia Acreana de Letras (AAL).
Em um formato de diálogo aberto e informal, o encontro teve como foco a escuta das três profissionais da música, que compartilharam experiências, dificuldades e perspectivas sobre a atuação no setor. A conversa permitiu conhecer, a partir de suas vivências, alguns dos principais desafios enfrentados por quem faz música no Acre.
Entre as questões discutidas estiveram a valorização do trabalho dos profissionais da música, as condições enfrentadas por quem vive da atividade artística e a necessidade de ampliar a participação de quem faz cultura na construção das políticas públicas destinadas ao setor.
A cantora Kelen Mendes destacou a necessidade de maior valorização dos profissionais da música e defendeu que as políticas para o setor sejam conduzidas com a participação de pessoas que conhecem a realidade cultural.
“Precisamos valorizar o trabalho de quem vive da música e faz cultura no Acre. São profissionais que dedicam sua vida à arte e precisam ter seu trabalho reconhecido e respeitado. Também é muito importante que a cultura seja gerida por quem entende de cultura, por quem conhece as dificuldades, as necessidades e a realidade de quem está todos os dias fazendo cultura”, afirmou Kelen Mendes.
Rosana Cavalcante ressaltou a importância de ouvir quem atua diretamente no setor para compreender suas diferentes necessidades.
“Foi um encontro muito importante porque tivemos a oportunidade de ouvir mulheres que vivem a música e conhecem de perto os desafios de fazer cultura no Acre. Verônica Padrão, Mara Mattero e Kelen Mendes trouxeram suas experiências, suas dificuldades e também um olhar sobre aquilo em que ainda precisamos avançar”, afirmou.
Experiência na gestão cultural – Durante a conversa, Rosana também relembrou sua experiência como reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac) e as ações desenvolvidas na área de extensão e cultura durante sua gestão.
“A cultura sempre esteve presente na minha trajetória na educação. Quando estive à frente do Ifac, fortalecemos a Extensão e ampliamos o espaço institucional destinado à cultura. A partir desse trabalho, implementamos uma política de cultura no Instituto, abrindo espaço para ações e projetos que valorizassem a produção cultural e aproximassem ainda mais a instituição da sociedade”, destacou.
Para a ex-reitora, a experiência na gestão educacional reforçou a importância de políticas públicas construídas a partir das diferentes realidades de quem produz cultura no Acre.
“A cultura precisa de política pública, investimento e, sobretudo, escuta. É isso que quero levar para a Assembleia: o diálogo permanente com quem faz cultura, nos diferentes segmentos e também nos municípios. Valorizar a cultura acreana é reconhecer quem cria, quem produz, quem canta, quem toca e quem mantém viva a nossa cultura todos os dias”, disse Rosana.