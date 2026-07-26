Marina Silva oficializa candidatura ao Senado por SP e reforça alianças

Palanque no estado reúne Fernando Haddad para o governo, Márcio França de vice e Simone Tebet ao Senado. | Foto: Reprodução

A ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), oficializou no início da tarde deste domingo (26/7) sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo estado de São Paulo. Em publicação feita em suas redes sociais, a ambientalista acreana confirmou sua presença no palanque encabeçado por Fernando Haddad (PT) ao Governo de São Paulo e reforçou o compromisso com a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A declaração ocorre um dia após a convenção partidária da coalizão de esquerda no estado, na qual a dobradinha feminina entre Marina Silva e Simone Tebet (PSB) para as duas vagas do Senado foi ratificada ao lado da chapa executiva formada por Haddad e pelo pré-candidato a vice-governador, Márcio França (PSB).

Em sua mensagem dirigida ao eleitorado paulista, Marina destacou a necessidade de o estado retomar o protagonismo econômico associado à responsabilidade ambiental e social. “São Paulo precisa voltar a crescer junto com o Brasil e liderar um novo ciclo de prosperidade, com justiça social e desenvolvimento sustentável”, escreveu a ministra em trecho da legenda.

Natural do Acre, Marina construiu sua trajetória política inicial no estado, onde foi vereadora, deputada estadual e senadora por dois mandatos. Nos últimos anos, transferiu seu domicílio eleitoral para São Paulo, estado pelo qual se elegeu deputada federal nas eleições de 2022 antes de assumir a pasta ambiental no governo federal.

Com o movimento, a coligação busca consolidar uma frente ampla na disputa pelo maior colégio eleitoral do país, associando a representatividade ambiental de Marina à base política do governo federal no estado.