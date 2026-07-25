25/07/2026
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MDB quer eleger três deputados federais e quatro parlamentares para Aleac

Para a Câmara dos Deputados, a meta é eleger de dois a três representantes

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 25/07/2026 às 09:43
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MDB quer eleger três deputados federais e quatro parlamentares para Aleac
Para a Aleac, o objetivo é ampliar a presença na Assembleia Legislativa | Foto: A Tribuna do Acre

O presidente do MDB, Vagner Sales, celebrou a realização da convenção partidária da legenda e destacou o otimismo do partido para as eleições.

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Com o fim do evento, a ordem agora é o registro oficial das candidaturas e o início da campanha nas ruas, com foco total na busca pelo voto popular.

Sales enfatizou que o partido vai sair fortalecido do processo e traçou metas para a representatividade da sigla no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Para a Câmara dos Deputados, a meta é eleger de dois a três representantes, um salto para a legenda, que atualmente não conta com nenhum parlamentar na bancada federal.

Para a Aleac, o objetivo é ampliar a presença na Assembleia Legislativa, projetando eleger, pelo menos, quatro deputados estaduais.

“Então, nós estamos muito felizes. O MDB, hoje, conclui essa parte da convenção e, a partir de amanhã, é registrar essas candidaturas e ir para estrada, atrás de voto. Para mim, como integrante do MDB, como militante de 50 anos nesse partido e, hoje, na presidência, eu digo que estou muito feliz”, declarou Sales.

Com o encerramento da convenção e as metas definidas, o partido intensifica os preparativos logísticos para a largada oficial da campanha eleitoral no Acre.

 

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