Apesar de flexibilizar a situação para o grupo ligado à governadora, Petecão assegurou que o partido está predominantemente fechado com Alan

Petecão já declarou apoio a Alan, mas tem lideranças do seu partido com Mailza/Foto: Reprodução

Em entrevista concedida ao ContilNet, nesta sexta-feira (25), o senador Sérgio Petecão (PSD) voltou a garantir sua permanência e alinhamento na base do pré-candidato Alan Rick (Republicanos) na disputa ao Governo do Acre. Durante a conversa, o parlamentar explicou os bastidores da divisão interna da sua sigla entre o projeto de Alan e a pré-candidatura da governadora Mailza Assis (Progressistas), reforçando que a maioria do partido caminha unida ao lado do parlamentar do Republicanos.

A respeito da presença de quadros e pré-candidatos do PSD ao lado da governadora, Petecão fez questão de pontuar que a situação decorre do momento inicial de articulação do partido e dos vínculos prévios que alguns membros possuem com o governo.

“Quando nós fomos montar a chapa, estava naquela vibe da possibilidade de ir com a Mailza. E aí algumas pessoas vieram, que têm vínculo com o governo, como o Moisés Diniz e o Jamyl Asfury. Então essas pessoas, não seria justo agora eu pressioná-las para irem apoiar o meu candidato”, justificou o senador, completando que prefere manter a ética com os correligionários: “Ninguém vai jogar sujo com os caras, entendeu?”.

Apesar de flexibilizar a situação para o grupo ligado à governadora, Petecão assegurou que o partido está predominantemente fechado com o projeto de Alan Rick.

“A maioria é Alan”, garantiu o líder do PSD. Para ilustrar esse alinhamento no interior do estado, o senador citou lideranças como o ex-deputado Antônio Pedro, em Xapuri, ressaltando que “ele faz questão de dizer que é Alan”, além de citar outros nomes da base, como Jairson, no município de Rodrigues Alves.

A oficialização das candidaturas, bem como a confirmação definitiva da aliança com Alan Rick, ocorre neste sábado, dia 25 de julho, a partir das 18h, durante a convenção partidária marcada para o Sesc Bosque, em Rio Branco.