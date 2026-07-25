25/07/2026
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“Momento de gratidão”, diz Jessica sobre aliança com Mailza

Jéssica expressou gratidão ao público presente e ressaltou que a composição política representa uma união

Por Everton Damasceno, ContilNet 25/07/2026 às 13:00
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“Momento de gratidão”, diz Jessica sobre aliança com Mailza
A aliança entre o Progressistas e o MDB reúne importantes forças políticas | Foto: Diego Gurgel

Durante a convenção do MDB realizada neste sábado (25), em Rio Branco, a ex-deputada federal Jéssica Sales celebrou a oficialização de seu nome como pré-candidata a vice-governadora na aliança encabeçada pela governadora Mailza Assis (PP).

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Em tom emocionado, Jéssica expressou gratidão ao público presente e ressaltou que a composição política representa uma união construída em conjunto com a população acreana.

Jéssica celebrou a união | Foto: Diego Gurgel

“É um momento de gratidão mesmo, a Deus em primeiro lugar, e a todos que estão presentes, que confiaram e esperaram tanto por essa aliança. Eu digo que não vai ser só uma fotografia entre eu e Mailza, vai ser uma fotografia montada com cada cidadão acreano. Então eu fico muito feliz, é um momento assim que eu nem tenho palavras para agradecer”, destacou Jéssica.

A aliança entre o Progressistas e o MDB reúne importantes forças políticas do estado para a disputa do governo.

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