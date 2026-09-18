Mulheres protagonizam grande encontro de apoio a Alan Rick em Rio Branco

Alan Rick participou do encontro do movimento Mulheres com Alan, realizado nesta sexta-feira (18), em Rio Branco /Foto: Ascom

Um salão lotado e uma recepção marcada por entusiasmo, emoção e confiança na mudança. Assim foi o encontro do movimento Mulheres com Alan, realizado nesta sexta-feira, 18, no Roust Buffet, em Rio Branco, com a presença do candidato ao Governo do Acre Alan Rick e do candidato a vice-governador Rico Leite, ambos do Republicanos.

A mobilização foi coordenada por Fernanda Hassem, que lidera o movimento Mulheres com Alan e reuniu apoiadoras de diferentes bairros, profissões e trajetórias. Também participaram candidatas aos cargos de deputada estadual e federal e esposas de candidatos dos partidos que integram a Coligação Trabalho da Esperança, além de lideranças políticas e comunitárias.

Ao lado de Alan também estiveram sua esposa, Michele Miranda; sua mãe, Maria Gorete; e sua irmã, Evelyn Miranda.

Recebido sob aplausos, Alan afirmou que a energia das mulheres renovou suas forças para a reta final da campanha. “As Mulheres com Alan arrebentaram nesta noite. Chegar aqui, ver essa energia, sentir esse calor, essa amizade e esse desejo de mudança renovou minhas forças”, declarou.

Durante o encontro, o candidato destacou propostas de seu plano de governo voltadas à ampliação das oportunidades, à proteção e ao cuidado com as mulheres acreanas. “Queremos mais emprego, mais saúde, mais segurança, educação e mais protagonismo. É disso que as nossas mulheres precisam. E cuidado de verdade, não da boca para fora”, afirmou.

Alan ressaltou que ouvir as mulheres será essencial para a construção de um governo mais sensível, presente e capaz de compreender os desafios enfrentados diariamente pelas famílias. “As mulheres sabem o que querem e conhecem de perto as necessidades de suas casas e comunidades. Um governo que escuta as mulheres toma decisões melhores e cuida melhor das pessoas”, disse.

Fernanda Hassem destacou a força da mobilização feminina em torno da candidatura de Alan e a presença expressiva de mulheres dispostas a participar da construção de um novo momento para o Acre.

“Olha isso, meu povo! Mulheres de todas as partes da cidade, mulheres em busca de respeito, de carinho, de verdade. As mulheres precisam e merecem ser respeitadas. Essa é a verdadeira democracia. É 10, é Alan!”, afirmou Fernanda.

O encontro também abriu espaço para as candidatas aos cargos proporcionais da Coligação Trabalho da Esperança, reforçando o compromisso do grupo com a participação feminina nos espaços de decisão e com a eleição de mulheres preparadas para representar a população na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

Ao final, Alan agradeceu a recepção e afirmou que seguirá percorrendo o estado com confiança, fé e disposição para trabalhar. “Faço tudo com muito amor, de todo o coração e com toda a intensidade. Vamos vencer com a ajuda de Deus e o apoio dessas mulheres maravilhosas”, concluiu.

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Conteúdo Original / Fonte: Ascom