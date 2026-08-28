Na estreia de propaganda, Alan chama gestão de Mailza de “desgoverno”

Alan escolheu iniciar a campanha no local onde nasceu e apareceu ao lado da mãe, Gorete, e da parteira que acompanhou seu nascimento

Senador apareceu com a mãe e a parteira/Foto: Reprodução

O candidato ao governo do Acre Alan Rick (Republicanos) estreou nesta sexta-feira (28) sua propaganda eleitoral no rádio e na televisão com um discurso de forte crítica à atual administração estadual. Sem citar diretamente a governadora e candidata à reeleição, Mailza Assis (Progressistas), Alan afirmou que o Acre foi “tomado pela corrupção” e classificou o governo atual como um “desgoverno”.

O primeiro programa também teve forte tom pessoal. Alan escolheu iniciar a campanha no local onde nasceu e apareceu ao lado da mãe, Gorete, e da parteira que acompanhou seu nascimento, Toninha.

“Eu nasci aqui e digo com gosto que eu sou acriano do pé rachado. Como a gente fala, eu tenho orgulho de ser acreano”, afirmou.

O candidato disse que fez questão de começar a campanha no lugar onde nasceu como forma de reforçar sua ligação com o Estado. Na propaganda, também atribuiu sua trajetória política ao vínculo com o Acre.

“A minha vida toda, tudo o que eu fiz e o que eu sou, eu agradeço ao Acre. Foi por isso que eu entrei na política”, declarou.

Alan apresentou o plano de governo como uma proposta baseada em “trabalho e esperança” e afirmou que pretende concentrar a campanha na apresentação de propostas.

Na sequência, porém, o candidato direcionou críticas à atual gestão. Segundo Alan, o Estado estaria vivendo um cenário de corrupção e falta de comando.

“Infelizmente, também é preciso dizer que o nosso Estado foi tomado pela corrupção. O que está aí é um desgoverno. E um desgoverno não pode ter continuidade”, disse.

A fala representa um dos ataques mais diretos feitos até agora por um candidato ao governo contra a administração de Mailza, que assumiu o comando do Estado em abril deste ano e disputa a reeleição.

Na parte final do programa, a campanha muda o tom e aposta novamente na história pessoal de Alan. A mãe do candidato aparece fazendo um depoimento emocionado sobre o filho.

“Alan, eu peguei você em minhas mãos, com essas mãos aqui. Agora Deus está colocando o povo do Acre nas suas mãos”, afirmou Gorete.

Ela também pediu que o filho honre o Estado onde nasceu.

“Alan, você sempre foi um bom filho. E tem um coração bondoso, maravilhoso. Só lhe peço uma coisa, meu filho. Honre a nossa terra.”

Alan encerra o programa respondendo à mãe: “Se Deus quiser, nós vamos honrar o Acre da gente.”

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