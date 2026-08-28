29/08/2026
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“Não vou perder”, diz Flávio ao prever vitória no primeiro turno

Candidato afirmou que não repetirá ataques às urnas

Por Dry Alves, ContilNetAtualizado
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“Não vou perder”, diz Flávio ao prever vitória no primeiro turno
Flávio prevê vitória no primeiro turno/Foto: Reprodução

Flávio Bolsonaro afirmou, durante sabatina na Rede Globo nesta sexta-feira (28), que respeitará o processo eleitoral e o resultado das urnas. O candidato também demonstrou confiança na vitória e disse acreditar que será eleito presidente da República já no primeiro turno, marcado para 4 de outubro.

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A declaração ocorreu após Flávio ser questionado sobre a possibilidade de voltar a atacar a credibilidade das urnas eletrônicas, como fez o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante eleições anteriores.

Em resposta, o candidato reconheceu ter cometido um equívoco em uma declaração anterior, mas negou que tenha colocado em dúvida a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro.

“Vou respeitar o processo eleitoral, vou respeitar o resultado das eleições. Estou concorrendo com essas regras e vou ser presidente da República com essas regras”, afirmou.

Flávio também declarou que ficará feliz ao ouvir a jornalista Renata Ceribelli anunciar, no dia da votação, que ele foi eleito para comandar o país. “Eu não vou perder essas eleições”, acrescentou durante a entrevista.

Por fim, o candidato convocou os eleitores a comparecerem às urnas e lembrou que mais de 32 milhões de pessoas deixaram de votar em 2022. Segundo ele, a participação popular será decisiva diante da diferença apertada registrada na última disputa presidencial.

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