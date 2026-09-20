NASA, tecnologia e bolsas: o que os candidatos ao Governo prometem para a Educação

Os dados fazem parte do levantamento "Planos de Carreira e Remuneração do Magistério" | Foto: Reprodução

A educação aparece como um dos principais eixos dos planos de governo apresentados pelos candidatos ao Governo do Acre nas eleições de 2026. Em levantamento realizado pelo ContilNet, a partir das propostas de governo disponibilizadas no DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram identificadas diferentes estratégias para áreas como alfabetização, combate à evasão escolar, valorização dos professores, inclusão, tecnologia, ensino em tempo integral e formação profissional. A plataforma oficial da Justiça Eleitoral reúne as propostas de governo apresentadas pelas candidaturas.

Entre os candidatos, Alan Rick apresenta um diagnóstico com indicadores sobre a educação acreana e propõe medidas voltadas principalmente à alfabetização, permanência dos estudantes e modernização da rede pública. O plano prevê o programa “Acre Alfabetizado”, com avaliações diagnósticas, formação de professores em parceria com UFAC e IFAC e acompanhamento dos resultados. A proposta também inclui a ampliação das escolas de tempo integral e o fortalecimento da busca ativa para localizar estudantes que deixaram a escola.

Na infraestrutura, Alan Rick propõe a utilização de programas nacionais para melhorias nas unidades de ensino, expansão da internet de alta velocidade e implantação do projeto “Educação Digital no Acre”. O plano também prevê modernização de bibliotecas, laboratórios e espaços tecnológicos, além da renovação do transporte escolar.

Para os profissionais da educação, o documento prevê mudanças no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, aplicação do piso nacional do magistério, incentivos para profissionais que trabalham em regiões de difícil acesso, redução da contratação temporária por meio da realização de concursos públicos e programas de formação continuada. O candidato também propõe medidas relacionadas à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores da educação.

Na educação especial, indígena e rural, o plano prevê ampliação do atendimento especializado e criação de estruturas de referência. Também aparecem propostas relacionadas à cultura de paz e à convivência escolar. Para o ensino médio, estão previstos programas voltados à formação profissional, bioeconomia, produção e orientação para o mercado de trabalho, com participação de instituições como IEPETEC, SENAI, SENAC, SEBRAE e IFAC.

Eudo Rafael apresenta uma proposta denominada “Educação Popular, Crítica e Emancipadora”. O plano defende a educação como instrumento de formação e transformação social, com acesso universal, permanência dos estudantes e garantia de qualidade em diferentes níveis de ensino.

A proposta também destaca a escola pública como espaço de formação integral, com valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e uma prática pedagógica relacionada à realidade social e amazônica. O documento prevê ainda a valorização dos conhecimentos locais e a formação de cidadãos capazes de participar da transformação da sociedade.

Já o candidato Dr. Luisinho concentra uma de suas principais propostas educacionais na ampliação do acesso à formação profissional e ao ensino superior. O plano apresenta o programa “Bolsa Esperança”, que prevê bolsas para custear integralmente cursos superiores, técnicos e profissionalizantes.

A iniciativa seria voltada principalmente a jovens que não ingressaram na universidade, adultos que desejam retomar os estudos e trabalhadores interessados em qualificação. Entre as áreas indicadas estão engenharia e tecnologia, energias renováveis, agroindústria, gestão e empreendedorismo, além de saúde e serviços essenciais.

Segundo a proposta, o programa seria desenvolvido por meio de parcerias entre o Governo do Estado, universidades públicas e privadas e o setor produtivo. A meta apresentada é alcançar até 12 mil pessoas, relacionando a formação profissional à entrada no mercado de trabalho, geração de renda e ampliação das oportunidades.

Mailza Assis apresenta um conjunto de propostas que aproxima educação, ciência, tecnologia, inovação e cultura. Entre as prioridades estão a alfabetização na idade adequada, a ampliação da educação em tempo integral, a busca ativa de estudantes, melhorias no transporte escolar e na alimentação e a oferta de acompanhamento psicossocial.

O plano também prevê ações específicas para a educação indígena e especial, com ampliação da acessibilidade, uso de tecnologias assistivas, construção de novas escolas indígenas e formação de professores. A proposta inclui ainda a realização de concurso para professores indígenas.

Na área pedagógica, Mailza propõe o programa “Aprender Mais Acre”, voltado à alfabetização, acompanhamento dos estudantes e avaliações diagnósticas. O plano também prevê a expansão do Pré-Enem Legal e de olimpíadas do conhecimento.

Para o ensino médio, a proposta é ampliar a educação profissional e técnica integrada, além de oportunidades para a Educação de Jovens e Adultos e o ensino superior tecnológico. Entre os setores citados estão bioeconomia, agroindústria, turismo, tecnologia, logística, comércio, serviços, empreendedorismo e economia digital.

O documento também prevê investimentos em ciência, tecnologia e inovação, com criação de centros e laboratórios, bolsas para pesquisadores, estímulo a startups e fortalecimento de instituições como FAPAC, FUNTAC, FEAC e IEPTEC. A modernização das escolas inclui conectividade, laboratórios de informática, ciência e robótica e espaços maker.

Thor Dantas coloca como eixos da proposta a equidade, a valorização dos profissionais e a melhoria da aprendizagem. O plano identifica problemas relacionados ao atraso escolar, abandono dos estudos e dificuldades de alfabetização, especialmente entre estudantes de comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e regiões de difícil acesso.

Entre as medidas apresentadas estão a alfabetização na idade adequada, avaliações diagnósticas, recuperação da aprendizagem, busca ativa e reorganização da Educação de Jovens e Adultos. O candidato também propõe novos concursos para professores, formação continuada e incentivos para profissionais que atuam em localidades de difícil acesso.

O plano prevê ainda ações voltadas à saúde física e mental dos trabalhadores da educação e melhorias nas condições das escolas, incluindo água, saneamento, energia, mobiliário, acessibilidade e tecnologias assistivas. A proposta também inclui iniciativas para prevenção da violência, cultura de paz e maior participação das famílias.

Na área tecnológica, Thor Dantas propõe ampliar a conectividade, laboratórios e programas de educação integral, técnica e profissional. Ciência, inteligência artificial, cultura, conhecimentos amazônicos, educação ambiental e sustentabilidade também aparecem entre os temas previstos.

O plano dedica atenção específica às escolas rurais, indígenas, especiais e tradicionais, além da EJA. Para os primeiros 100 dias de uma eventual gestão, o documento prevê atualização do Plano Estadual de Educação, diagnóstico da infraestrutura escolar, medidas emergenciais para garantir o funcionamento das escolas, ações de recuperação da aprendizagem e elaboração de planos para conectividade, inovação e valorização dos profissionais.

Tião Bocalom apresenta uma proposta que combina valorização dos profissionais, ampliação do uso de tecnologia e criação de programas de incentivo aos estudantes. O plano prevê concursos públicos para reposição de vagas, melhores condições de trabalho e formação permanente para professores e gestores.

Entre as medidas pedagógicas estão a utilização de inteligência artificial, cultura digital, programação e metodologias ativas. A proposta também prevê reforço nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática e a ampliação do uso de tecnologias como robótica, ciência de dados e pensamento computacional.

Um dos programas apresentados é o “Acre Vai à NASA e DISNEY”, que prevê levar anualmente pelo menos 50 estudantes da rede estadual com melhores desempenhos para experiências internacionais relacionadas a ciência, tecnologia, engenharia e inovação.

Outro projeto citado é o “Estudar Transforma”, que estabelece incentivos relacionados à frequência escolar, desempenho acadêmico e resultados em avaliações externas. O plano também prevê a entrega de notebooks para estudantes aprovados ou admitidos em universidades públicas.

Na educação inclusiva, a proposta prevê mediadores, cuidadores, equipes multidisciplinares, atendimento educacional especializado e tecnologias assistivas. O candidato também defende a ampliação da educação técnica integrada ao ensino médio, com cursos relacionados a setores como agronegócio, bioeconomia, tecnologia, turismo, indústria, empreendedorismo e economia criativa.

A infraestrutura aparece com propostas de reformas e melhorias nas escolas, acessibilidade, quadras cobertas, bibliotecas, refeitórios, espaços maker e climatização. O plano também prevê laboratórios de ciências, informática, robótica e impressão 3D, além de uma gestão baseada em indicadores, avaliações e metas.

Apesar das diferenças entre os programas, os planos apresentados pelos seis candidatos trazem pontos em comum, como a preocupação com a aprendizagem, a permanência dos estudantes, a valorização dos profissionais e a necessidade de ampliar e modernizar a estrutura das escolas.

O levantamento do ContilNet considera exclusivamente as propostas registradas pelas próprias candidaturas no DivulgaCandContas. A plataforma do TSE permite a consulta por cargo, estado e município e reúne, entre outras informações, os dados das candidaturas e os respectivos planos de governo.