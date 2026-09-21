Alan Rick registra 32,50% das intenções de voto, contra 29,32% de Mailza

A governadora Mailza Assis aparece na liderança da disputa pelo Governo do Acre nas eleições de 2026, segundo nova pesquisa da Delta Agência de Pesquisas. O levantamento mostra a candidata à frente tanto no cenário espontâneo quanto no estimulado.

Na pesquisa estimulada, quando os entrevistados recebem os nomes dos candidatos, Mailza registra 39,63% das intenções de voto. Alan Rick aparece na segunda colocação, com 31,39%. A distância entre os dois é de 8,24 pontos percentuais.

Tião Bocalom aparece em seguida, com 12,07%, enquanto Thor Dantas registra 3,83%. Dr. Luisinho tem 0,25% e Eudo Raffael, 0,08%.

Os eleitores que disseram votar branco ou nulo representam 2,75%, enquanto 10% não souberam ou preferiram não responder.

Espontânea

Mailza também aparece à frente na pesquisa espontânea, modalidade em que os entrevistadores não apresentam previamente os nomes dos candidatos.

Nesse cenário, a governadora foi citada por 23,06% dos entrevistados. Alan Rick aparece com 18,40%, uma diferença de 4,66 pontos percentuais entre os dois.

Tião Bocalom foi lembrado espontaneamente por 6,08%, enquanto Thor Dantas aparece com 2,25%. Outros nomes somaram 0,25%, e 1,58% disseram votar branco ou nulo.

O maior grupo, porém, ainda é formado pelos eleitores que não sabem ou não responderam: são 48,38% na espontânea. O percentual mostra que praticamente metade do eleitorado consultado ainda não indicou espontaneamente um nome para o Governo.

Pesquisa ouviu 1,2 mil eleitores

A pesquisa Acre 10 – Eleição 2026, realizada pela Delta Agência de Pesquisas, ouviu 1.201 pessoas em municípios do Acre entre os dias 14 e 19 de setembro de 2026.

O levantamento tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%. A contratante informada é a W. D Empreendimentos. A pesquisa está registrada sob os números AC-09346/2026e BR-07403/2026.

Foram pesquisados eleitores de municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Brasileia, Feijó, Xapuri, Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves e Senador Guiomard.