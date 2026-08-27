Quaest/TV Globo: Alan tem 33%, Mailza 24% e Bocalom, 15%

A primeira pesquisa Quaest sobre a disputa pelo Governo do Acre nas eleições de 2026 aponta o senador Alan Rick (Republicanos) na liderança, com 33% das intenções de voto. A governadora Mailza Assis aparece em segundo lugar, com 24%, seguida pelo ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, com 15%.

Os números foram divulgados nesta quinta-feira (27) pela Rede Amazônica, afiliada da Globo no Acre, durante o Jornal do Acre 2ª edição. Este é o primeiro levantamento da Quaest sobre a corrida eleitoral no Estado divulgado pela emissora neste ano.

Na sequência aparecem o pré-candidato pelo PSB, Thor Dantas, com 2%, e Dr. Luisinho, com 1%.

Segundo a pesquisa, 17% dos entrevistados ainda estão indecisos, enquanto 8% afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo.

O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 26 de agosto e ouviu 804 eleitores. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Alan lidera simulações de segundo turno

A pesquisa também testou diferentes cenários para um eventual segundo turno. Em uma disputa entre Alan Rick e Mailza Assis, o senador aparece com 42% das intenções de voto, contra 35% da vice-governadora.

Nesse cenário, 13% dos entrevistados se declararam indecisos e 10% disseram que votariam em branco ou nulo.

Alan também aparece à frente de Bocalom em uma eventual segunda rodada. O senador teria 48%, contra 27% do ex-prefeito de Rio Branco. Outros 12% ficaram indecisos e 13% disseram votar em branco ou nulo.

Contra Thor Dantas, Alan amplia a vantagem. O senador aparece com 60%, enquanto o candidato do PSB registra 10%. Os indecisos somam 14% e brancos e nulos, 16%.

Mailza também vence Bocalom e Thor

Nas simulações envolvendo Mailza, a governadora também aparece à frente de Bocalom e Thor.

Contra Bocalom, Mailza registra 43% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito aparece com 27%. Outros 14% estão indecisos e 16% afirmam votar branco ou nulo.

Já em um eventual segundo turno entre Mailza e Thor, a governadora aparece com 49%, contra 12% do candidato do PSB. Os indecisos somam 17% e brancos e nulos, 22%.

Bocalom x Thor

Na última simulação divulgada pela pesquisa, Bocalom aparece com 42% contra 13% de Thor Dantas.

Nesse cenário, 17% dos entrevistados disseram estar indecisos e 28% afirmaram que pretendem votar branco ou nulo.

Os números mostram, portanto, que Alan Rick lidera tanto no cenário de primeiro turno quanto nas simulações de segundo turno apresentadas pela Quaest, enquanto Mailza aparece como a segunda força na corrida pelo Palácio Rio Branco.