Bittar, Mailza e Socorro Neri destacam compromisso com educação

Bittar, Mailza e Socorro Neri reforçam compromisso com a educação durante encontro em Rio Branco

O senador Marcio Bittar (PL), candidato à reeleição, participou na noite desta terça-feira, 22, do Encontro da Educação, realizado no ginásio do Sesi, em Rio Branco. O evento reuniu professores, servidores e profissionais da área, incluindo o secretário de Estado de Educação Reginaldo Prates, para discutir propostas para o setor e para a valorização dos trabalhadores da educação.

Bittar esteve ao lado da governadora e candidata à reeleição Mailza Assis (PP), da candidata a vice-governadora Jéssica Sales (MDB) e do candidato a deputado estadual Nicolau Júnior (PP). Durante o encontro, Mailza afirmou que a educação seguirá entre as prioridades de sua gestão e apresentou propostas para melhorar a estrutura das escolas, com investimentos em climatização e tecnologia, além da valorização dos profissionais.

O senador também pediu apoio à deputada federal Socorro Neri (PP), professora e ex-prefeita de Rio Branco, que disputa a reeleição para a Câmara dos Deputados. “Vocês têm uma legítima representante da educação do nosso estado, nos orgulhando lá em Brasília. Ela nos representou durante quatro anos, nos honrou, nos orgulhou. Agora ela precisa de nós”, disse.

Ao longo do mandato, Marcio Bittar destinou recursos que chegaram diretamente às escolas do Acre. Em 2023, foram entregues 50 laboratórios pedagógicos móveis adquiridos com emenda do senador, em um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões. Os laboratórios foram distribuídos a 27 escolas urbanas e rurais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, para o ensino de ciências, física e química.

Mais recentemente, uma emenda individual do senador garantiu R$ 995 mil, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para a construção da Escola de Ensino Médio João Ribeiro, em Tarauacá. Bittar também destinou recursos para a conclusão da Escola Lupicínio Alexandre e da primeira creche municipal de Senador Guiomard, entre outras emendas voltadas à educação no estado.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom