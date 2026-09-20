Quais são as propostas dos candidatos ao Governo para a Saúde

ContilNet reuniu as principais propostas para a área da saúde divulgadas através do Plano de Governo dos candidatos

Candidatos ao Governo do Acre/Foto: Montagem

Os eleitores do Acre vão às urnas em 4 de outubro para escolher o próximo governador do estado. Entre os temas apresentados nos planos de governo das candidaturas está a saúde, com propostas voltadas para áreas como atendimento especializado, redução de filas, estrutura hospitalar, regionalização dos serviços e valorização dos profissionais.

A partir dos documentos apresentados pelas candidaturas, o ContilNet reuniu as principais propostas para a área da saúde. Os planos de Mailza Assis, Alan Rick, Tião Bocalom, Thor Dantas, Eudo Rafael e Dr. Luisinho apresentam diferentes medidas para a rede estadual.

Mailza Assis (PP)

A candidata Mailza Assis propõe reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, fortalecer a atenção primária e ampliar a oferta de serviços especializados. O plano também prevê a regionalização do atendimento, investimentos em hospitais e maternidades, além de medidas voltadas à saúde da mulher, crianças com deficiência, pessoas com autismo e pacientes com doenças crônicas.

Entre as propostas estão ainda a ampliação de leitos e UTIs, novos centros de terapia renal e o uso de tecnologia para integrar informações da rede estadual. Na área de infraestrutura, Mailza prevê a conclusão das etapas da Maternidade Marieta Messias Cameli, a implantação de um Pronto-Socorro Infantil, a entrega da UNACON de Rio Branco e a construção de Centros Especializados em Reabilitação em Cruzeiro do Sul e Brasiléia.

O plano também inclui a modernização das unidades do interior e a implantação de um prontuário eletrônico integrado na rede estadual.

Alan Rick (Republicanos)

Alan Rick concentra parte de suas propostas na criação de uma estrutura estadual voltada ao atendimento de crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento. O plano prevê um Centro Estadual de Neurodesenvolvimento, Autismo e Reabilitação Infantil, com diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e teleatendimento. Também está prevista a criação do aplicativo CENARI Digital, com serviços como agendamento e acesso a laudos.

O candidato também propõe uma rede digital de saúde, com prontuário único, uma Central de Regulação Inteligente, ampliação da telemedicina e monitoramento da frota de ambulâncias.

Para o interior, o plano prevê o fortalecimento dos hospitais regionais, conclusão do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, reforma do hospital de Feijó e ampliação do atendimento especializado no Alto Acre.

Entre outras propostas, Alan Rick prevê mutirões cirúrgicos, ampliação de serviços de diagnóstico, novos leitos e estruturas para atendimento pediátrico, além do fortalecimento dos CAPS e da saúde mental.

O plano também inclui a retomada do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos profissionais da saúde, concursos públicos e medidas para atrair e manter trabalhadores nas regiões do interior.

Tião Bocalom (PSDB)

Tião Bocalom apresenta como uma das principais diretrizes a ampliação da capacidade de atendimento nos municípios. O plano prevê fortalecimento da atenção primária, incentivo à telemedicina e aumento da oferta de exames por meio de uma política estadual de cofinanciamento.

Para a média e alta complexidade, Bocalom propõe fortalecer hospitais regionais, ampliar centros cirúrgicos, concluir o hospital de Xapuri e transformar unidades mistas em Hospitais de Pequeno Porte.

Também estão previstas a expansão da hemodiálise para Sena Madureira e Tarauacá e a ampliação do transporte aeromédico para todo o estado.

Na saúde digital, o candidato propõe prontuário eletrônico integrado, ampliação da telemedicina e uso de inteligência artificial como ferramenta de apoio ao diagnóstico.

O plano também inclui ações específicas para saúde da mulher, saúde infantil, saúde mental, atendimento às populações indígenas e combate a doenças como malária, dengue, leishmaniose, tuberculose e hanseníase.

Thor Dantas (PSB)

Thor Dantas coloca entre suas prioridades a reorganização da gestão do SUS no Acre. O plano prevê mudanças na administração da saúde, definição de metas de atendimento e resultados, revisão de contratos e custos e melhorias na gestão de estoques, compras e manutenção das unidades.

Na área de pessoal, o candidato propõe a realização de concursos públicos, ampliação do número de profissionais, atualização das carreiras e criação de incentivos para fixar trabalhadores no interior. Também estão previstas ações de formação de especialistas e programas de qualificação permanente.

Para reduzir as filas, Thor Dantas propõe a integração das informações sobre consultas, exames e cirurgias, além da ampliação da oferta de leitos e profissionais.

O plano também prevê expansão da telemedicina, prontuário eletrônico integrado, modernização das unidades estaduais e a criação de um Hospital Universitário Federal.

Eudo Rafael (PCB)

Já Eudo Rafael defende uma proposta de saúde com foco na gestão pública direta. O plano prevê a retirada da saúde da esfera de mercadorias e o fim da terceirização, privatização e gestão por Organizações Sociais.

A proposta também prioriza a medicina preventiva e a atenção básica voltada às características da população amazônica.

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Dr. Luisinho (AGIR)

Dr. Luisinho apresenta o programa “Vida Perto”, que prevê a criação de estruturas regionais de saúde divididas entre Alto Acre, Baixo Acre, Juruá e Purus/Tarauacá-Envira. A proposta inclui hospitais completos, centros cirúrgicos, UTIs, maternidades, exames e atendimento 24 horas nessas estruturas.

Entre os objetivos estão a redução das filas e dos deslocamentos de pacientes para a capital, além da ampliação do atendimento regionalizado. O plano também prevê o uso de telemedicina e prontuário eletrônico.

Na saúde mental, Dr. Luisinho propõe atendimento psicológico nas escolas, ações contra ansiedade, depressão e uso de drogas e a criação de centros de apoio à juventude.