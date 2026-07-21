Os quatro deputados estaduais que possuem base política em Sena Madureira já se movimentam para disputar a reeleição no pleito deste ano. Gilberto Lira, Tanízio Sá, Pablo Bregense e Gene Diniz tentarão renovar seus mandatos em uma das disputas mais importantes para o município, que possui quase 31 mil eleitores e ocupa a posição de terceiro maior colégio eleitoral do Acre.
Com um eleitorado expressivo, Sena Madureira costuma ter papel decisivo na eleição. Por isso, o desempenho dos candidatos locais é acompanhado de perto pela população, que já debate nas rodas de conversa e nas redes sociais se todos conseguirão se reeleger ou se algum deles ficará pelo caminho.
Nos bastidores, as articulações políticas estão em ritmo acelerado. A formação de alianças e a busca por apoios devem ser fundamentais para fortalecer as candidaturas durante a campanha eleitoral.
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Além da concorrência entre os próprios parlamentares, o grupo terá pela frente novos nomes que pretendem disputar votos no município, como Jairo Cassiano e Maycon Moreira. Outro desafio será enfrentar candidatos de outros municípios acreanos, que tradicionalmente conquistam parte do eleitorado senamadureirense a cada eleição.
A expectativa é que a disputa seja bastante acirrada, principalmente em razão do número de candidatos que devem buscar apoio na cidade. Com a campanha se aproximando, a pergunta que começa a ganhar força entre os eleitores é: os quatro deputados conseguirão manter suas cadeiras na Assembleia Legislativa ou haverá mudanças na representação política de Sena Madureira?