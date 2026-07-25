Bocalom convida população para participar de convenção; veja detalhes

Evento acontece no dia 31 de julho, no Ginásio do Sesi, em Rio Branco

Convenção acontece dentro do prazo estabelecido pelo calendário eleitoral. — Foto: Reprodução

O ex-prefeito de Rio Branco, Sebastião Bocalom (PSDB), já tem data marcada para dar um dos passos decisivos na disputa pelo Palácio Rio Branco. A federação PSDB-Cidadania convocou a convenção eleitoral estadual para o dia 31 de julho, quando serão definidas oficialmente as candidaturas para as eleições de 2026.

O encontro será realizado das 17h às 21h, no Ginásio do Sesi, em Rio Branco, e terá entre os principais pontos da pauta a homologação das candidaturas ao Governo do Acre, à vice-governadoria e ao Senado, além da definição dos respectivos suplentes.

A convenção também deverá deliberar sobre uma possível coligação majoritária estadual, a escolha dos candidatos a deputado federal e estadual e os ajustes necessários para o registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral.

O edital de convocação foi assinado por Bocalom, presidente do Colegiado Estadual da Federação PSDB-Cidadania no Acre. O documento chama os membros aptos dos órgãos executivos estaduais dos dois partidos para participar das decisões.

Entre os pontos previstos na ordem do dia estão ainda a autorização para eventuais substituições de candidaturas, correções documentais, ajustes nos registros eleitorais e a indicação dos representantes da federação perante a Justiça Eleitoral.

A convenção acontece dentro do prazo estabelecido pelo calendário eleitoral, que permite a realização dos encontros partidários entre 20 de julho e 5 de agosto de 2026. Após essa etapa, as legendas devem encaminhar os pedidos de registro das candidaturas ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Confira a pauta da convenção:

Deliberação sobre candidaturas aos cargos de governador, vice-governador e senador, com respectivos suplentes;

Definição de coligação majoritária estadual;

Escolha de candidaturas aos cargos de deputado federal e deputado estadual;

Homologação ou ajustes dos números das candidaturas proporcionais;

Delegação de poderes para complementação, substituição, renúncia e ajustes necessários aos registros;

Indicação de representantes da federação perante a Justiça Eleitoral;

Outros assuntos eleitorais relacionados.

VEJA A CONVOCAÇÃO

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