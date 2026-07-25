Bocalom convida população para participar de convenção; veja detalhes

O ex-prefeito de Rio Branco, Sebastião Bocalom (PSDB), já tem data marcada para dar um dos passos decisivos na disputa pelo Palácio Rio Branco. A federação PSDB-Cidadania convocou a convenção eleitoral estadual para o dia 31 de julho, quando serão definidas oficialmente as candidaturas para as eleições de 2026.
O encontro será realizado das 17h às 21h, no Ginásio do Sesi, em Rio Branco, e terá entre os principais pontos da pauta a homologação das candidaturas ao Governo do Acre, à vice-governadoria e ao Senado, além da definição dos respectivos suplentes.
A convenção também deverá deliberar sobre uma possível coligação majoritária estadual, a escolha dos candidatos a deputado federal e estadual e os ajustes necessários para o registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral.
O edital de convocação foi assinado por Bocalom, presidente do Colegiado Estadual da Federação PSDB-Cidadania no Acre. O documento chama os membros aptos dos órgãos executivos estaduais dos dois partidos para participar das decisões.
Entre os pontos previstos na ordem do dia estão ainda a autorização para eventuais substituições de candidaturas, correções documentais, ajustes nos registros eleitorais e a indicação dos representantes da federação perante a Justiça Eleitoral.
A convenção acontece dentro do prazo estabelecido pelo calendário eleitoral, que permite a realização dos encontros partidários entre 20 de julho e 5 de agosto de 2026. Após essa etapa, as legendas devem encaminhar os pedidos de registro das candidaturas ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).
Confira a pauta da convenção:
- Deliberação sobre candidaturas aos cargos de governador, vice-governador e senador, com respectivos suplentes;
- Definição de coligação majoritária estadual;
- Escolha de candidaturas aos cargos de deputado federal e deputado estadual;
- Homologação ou ajustes dos números das candidaturas proporcionais;
- Delegação de poderes para complementação, substituição, renúncia e ajustes necessários aos registros;
- Indicação de representantes da federação perante a Justiça Eleitoral;
- Outros assuntos eleitorais relacionados.
VEJA A CONVOCAÇÃO