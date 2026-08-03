Mourão convidou a população a visitar o Parque de Exposições e aproveitar a programação da feira. — Foto: Reprodução

A Expoacre 2026 representa uma grande oportunidade para fortalecer os negócios e movimentar a economia do Acre, segundo avaliação do ex-superintendente da União no estado, Thiago Mourão. Em entrevista ao ContilNet, ele destacou a importância do evento como uma vitrine para empresas, produtores, comerciantes e empreendedores acreanos.

Segundo Mourão, o Parque de Exposições Wildy Viana tem um significado especial por toda a trajetória de organização da feira. Durante o período em que esteve à frente da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), ele participou dos processos de cessão do espaço para a realização do evento pelo Governo do Estado.

“Eu tenho um amor especial pelo parque porque a gente sempre trabalhou aqui. A gente fazia as cessões para o Governo do Estado fazer a feira. E aqui está o nosso potencial, é uma vitrine para todo o estado: os negócios, as indústrias, o comércio”, afirmou.

O ex-superintendente também destacou o papel da Cavalgada, que tradicionalmente abre a programação da Expoacre, como um momento que impulsiona a economia local.

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“Ela gera renda, gera economia, tem gente vendendo lá, ambulante. Então faz com que a economia tenha uma dinâmica excelente”, disse.

Para Mourão, a Expoacre é um dos principais momentos do calendário econômico do estado, atraindo visitantes de diferentes regiões e movimentando setores como comércio, serviços e turismo.

“É a maior feira do estado. Ela mostra o potencial que o nosso estado tem. Traz gente de fora, os hotéis ficam super cheios. A Expoacre é um excelente momento para a economia do estado”, destacou.

Ao final da entrevista, ele convidou a população a visitar o Parque de Exposições e aproveitar a programação da feira.

“Todo mundo tem que vir conhecer a feira, conhecer os empreendimentos. Tem lugar para comer, tem lugar para levar as crianças, tem lugar para conhecer o comércio. Tem que vir todo mundo aqui conhecer a Expoacre”, convidou.

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