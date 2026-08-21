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TSE define tempo de TV, e Lula e Flávio concentram 80% do horário eleitoral gratuito

Petista terá 5 min 31 s por bloco na propaganda que começa no dia 29

Por Redação ContilNet
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TSE define tempo de TV, e Lula e Flávio concentram 80% do horário eleitoral gratuito
Regras da cláusula de desempenho deixam nomes como Romeu Zema e Renan Santos fora da TV/ Foto: Reprodução

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oficializou nesta quinta-feira (20) a divisão do tempo de rádio e televisão para a propaganda eleitoral gratuita do primeiro turno das eleições presidenciais. Juntos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficarão com cerca de 80% do espaço total disponível nos blocos diários.

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Candidato à reeleição, Lula terá a maior fatia: 5 minutos e 31 segundos em cada bloco de exibição, além de 433 inserções de 30 e 60 segundos ao longo da programação das emissoras. A vantagem do petista decorre do apoio de uma coligação partidária em torno de sua candidatura.

Flávio Bolsonaro, que disputa o Planalto sem coligação formal com outras siglas, assegurou o segundo maior tempo com base na bancada eleita pelo PL: 4 minutos e 20 segundos por bloco e 339 inserções.

Entre as demais candidaturas com direito à veiculação, Ronaldo Caiado (PSD) terá 2 minutos e 2 segundos (159 inserções) e Augusto Cury (Avante) ficará com 35 segundos (47 inserções).

A legislação eleitoral reserva a propaganda na TV e no rádio apenas para legendas que alcançaram a cláusula de desempenho na última eleição geral. O cálculo destina 10% do tempo total dividido igualmente entre os aptos e os outros 90% proporcionalmente ao tamanho das bancadas eleitas para a Câmara dos Deputados em 2022.

Em razão desses critérios, postulantes ao Planalto que aparecem posicionados nas pesquisas de intenção de voto, como Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo), não terão direito ao espaço gratuito. O mesmo vale para Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP) e Wilson Grassi (Democrata).

Os programas em bloco para a escolha do presidente da República serão exibidos às terças, quintas e sábados, em dois horários diários, entre 28 de agosto e 1º de outubro. O sorteio realizado pela Justiça Eleitoral definiu que a estreia da exibição ocorrerá no sábado (29), com abertura de Augusto Cury, seguido por Caiado, Flávio e Lula, sob sistema de rodízio para as emissões posteriores.

As equipes de comunicação dos candidatos aceleraram a produção dos conteúdos que irão ao ar no rádio e na televisão.

  • Governo foca em entregas e comparações: A campanha de Lula pretende dedicar o maior tempo de tela para prestar contas das ações do terceiro mandato e defender a continuidade da gestão. O plano de comunicação prevê ainda comparações com o governo de Jair Bolsonaro e uma linha de contraponto direto a Flávio.

  • Oposição explora economia e críticas: O marqueteiro Duda Lima definiu para a campanha de Flávio Bolsonaro uma abordagem voltada a apontar frustrações na economia. As peças gravadas recentemente exploram cenários de supermercados e estabelecimentos comerciais fechados para criticar a inflação e o endividamento familiar, além de abordar temas ligados a investigações de corrupção.

  • Apresentação ao eleitorado: Ronaldo Caiado pretende usar o espaço de duas etapas para tornar suas propostas conhecidas fora de Goiás, utilizando a avaliação de suas gestões estaduais como principal vitrine. Augusto Cury iniciará as gravações no sábado (22) focado em apresentar sua plataforma e colher demandas diretas da população.

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