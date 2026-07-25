“Vai apanhar muito”: Lula barra americanos no Brasil e manda recado sobre eleições

Em lançamento da candidatura de Fernando Haddad em SP, presidente pediu atenção com desinformação nas redes/ Foto: Reprodução

Durante discurso proferido na convenção partidária que oficializou a candidatura do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) ao Governo de São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou um recado direto contra tentativas de ingerência internacional no pleito de outubro. O chefe do Executivo afirmou que o Brasil é uma nação soberana e declarou que qualquer autoridade estrangeira que tentar influenciar o processo eleitoral brasileiro “vai apanhar muito”.

A declaração foi proferida após o Ministério das Relações Exteriores do Brasil negar a concessão de vistos de entrada a uma delegação do governo dos Estados Unidos. A comitiva, chefiada por Riley M. Barnes, secretário de Estado adjunto para Democracia, Direitos Humanos e Trabalho (DRL), e por seu subsecretário Samuel D. Samson, planejava cumprir agenda no país para debater liberdade de expressão e a higidez do sistema de votação.

A tentativa de visita gerou alerta na diplomacia brasileira por ocorrer logo após o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltar a questionar publicamente a confiabilidade das urnas eletrônicas com base em dados desmentidos. Diante do risco de narrativa de interferência externa, o Itamaraty barrou a vinda dos oficiais norte-americanos.

“Que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Eu não sou de fazer bravata, eu não gosto de dizer o que eu não posso fazer, mas vou dizer para vocês uma coisa que eu trago do berço, uma coisa aprendida com uma mãe analfabeta: andar de cabeça erguida, ter vergonha e caráter”, afirmou Lula no palco do evento.

Ao enfatizar que a decisão sobre os rumos do país cabe exclusivamente aos eleitores nacionais, o presidente reiterou a postura do governo diante de pressões externas.

“Quem quiser, de fora, vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições”, ressaltou o mandatário.

No discurso focado na disputa do plano estadual paulista, Lula fez alertas sobre o uso de ferramentas tecnológicas e de inteligência artificial durante a campanha eleitoral, acusando opositores de utilizarem desinformação como estratégia política.

“Os nossos adversários vão trabalhar muito, nas redes digitais, com inteligência artificial para inventar coisas que eles não fizeram, para inventar coisas que eles não são e para fazer promessas que eles jamais irão cumprir. Porque a base da sustentação da campanha deles é uma coisa chamada mentira. E a mentira só faz e só conta quem não tem biografia”, declarou.

O presidente da República aproveitou a solenidade para tecer elogios aos integrantes da chapa governista em São Paulo, destacando a presença do pré-candidato a vice-governador Márcio França (PSB) e das ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), que disputarão cadeiras no Senado Federal.